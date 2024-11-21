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Довбик может вернуться в Испанию — им интересуется местный гранд

21 ноября 2024 10:16
Станислав Костюк - Редактор
Довбик может вернуться в Испанию и подписать контракт с местным клубом
Артем Довбик работает на тренировке. Фото: instagram.com/officialasroma/
Станислав Костюк - Редактор

Форвард итальянской "Ромы" Артем Довбик летом следующего года может уйти из столичной команды. В услугах футболисты заинтересованы клубы из двух чемпионатов. 

У Довбика будет возможность вернуться в чемпионат Испании, сообщает El Chiringuito

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Украинский футболист Артем Довбик перешел в "Рому" из "Жироны" летом 2024 года и постепенно стал одним из лидеров атак итальянской команды. Однако этот трансфер состоялся не в лучшие для "волков" времена. В команде за первую половину сезона сменилось три тренера. Летом 2025 гола "Роме" придется продать часть игроков, чтобы компенсировать расходы, если команда не выйдет в еврокубки. 

Довбиком интересуются в Европе

Лучший бомбардир чемпионата Испании может вернуться в Ла Лигу. В сезоне 2024/2025 Артем Довбик принял участие в 15 матчах во всех турнирах и забил 6 голов. Стабильная результативность футболиста привела к тому, что им продолжают интересоваться известные клубы. 

Артем Довбик и Анатолий Трубин
Артем Довбик и Анатолий Трубин участвуют в благотворительной акции. Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

Артем Довбик оказался в списке потенциальных новичков мадридского "Реала", который ищет нового центрального нападающего. В "королевском клубе" не уверены, что украинский футболист сумеет вписаться в игровую модель команды, однако представители "бланкос" наблюдают за развитием карьеры игрока. 

Также известно, что Довбиком интересуются английские "Ньюкасл" и "Тоттенхэм", однако ни один из этих клубов пока не готов сделать "Роме" предложение по трансферу игрока. 

Напомним, Артем Милевский раскритиковал Артема Довбика после матчей сборной Украины в Лиге Наций. 

Президент "Динамо" Игорь Суркис ответил на вопрос об интересе киевской команды к бразильскому футболисту. 

Защитник сборной Украины Илья Забарный оказался в сфере интересов грандов из Англии и Испании. 

спорт футбол Артем Довбик Футбол трансферы ФК Рома (Рим)

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Как изменились цены на жизнь во время войны

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