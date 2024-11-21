Довбик может вернуться в Испанию и подписать контракт с местным клубом

Довбик может вернуться в Испанию — им интересуется местный гранд
Форвард итальянской "Ромы" Артем Довбик летом следующего года может уйти из столичной команды. В услугах футболисты заинтересованы клубы из двух чемпионатов.
У Довбика будет возможность вернуться в чемпионат Испании, сообщает El Chiringuito.
Украинский футболист Артем Довбик перешел в "Рому" из "Жироны" летом 2024 года и постепенно стал одним из лидеров атак итальянской команды. Однако этот трансфер состоялся не в лучшие для "волков" времена. В команде за первую половину сезона сменилось три тренера. Летом 2025 гола "Роме" придется продать часть игроков, чтобы компенсировать расходы, если команда не выйдет в еврокубки.
Довбиком интересуются в Европе
Лучший бомбардир чемпионата Испании может вернуться в Ла Лигу. В сезоне 2024/2025 Артем Довбик принял участие в 15 матчах во всех турнирах и забил 6 голов. Стабильная результативность футболиста привела к тому, что им продолжают интересоваться известные клубы.
Артем Довбик оказался в списке потенциальных новичков мадридского "Реала", который ищет нового центрального нападающего. В "королевском клубе" не уверены, что украинский футболист сумеет вписаться в игровую модель команды, однако представители "бланкос" наблюдают за развитием карьеры игрока.
Также известно, что Довбиком интересуются английские "Ньюкасл" и "Тоттенхэм", однако ни один из этих клубов пока не готов сделать "Роме" предложение по трансферу игрока.
Напомним, Артем Милевский раскритиковал Артема Довбика после матчей сборной Украины в Лиге Наций.
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