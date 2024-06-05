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Довбик може здобути важливу нагороду у складі Жирони — що відомо

5 червня 2024 17:46
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Довбик може завоювати ще одну нагороду у Жироні
Артем Довбик під час матчу за збірну України Фото: instagram.com/tema_dovbyk/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Форвард іспанської "Жирони" та збірної України Артем Довбик може встановити ще одне історичне досягнення. Футболіст претендує на найпрестижнішу нагороду.

Довбика можуть визнати найкращим гравцем "Жирони" за підсумками сезону, повідомляє офіційний сайт клубу.

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"Жирона" продовжує підбивати підсумки сезону 2023/2024. У клубі висунули кандидатури трьох гравців, одного з яких визнають найкращим футболістом команди. До цього списку потрапили захисник Ерік Гарсія, хавбек Савіо та Форвард Артем Довбик. Цікаво, що перші два гравці провели сезон у "Жироні" на правах оренди.

Артем Довбик
Найкращі гравці сезону У "Жироні". Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

Довбиком цікавляться топклуби

Український форвард опинився у трансферних списках багатьох європейських клубів. "Жироні" буде складно зберегти гравця, який минулого сезону забив 25 голів і зробив 10 результативних передач.

Головним претендентом на Довбика є італійський "Наполі". Новий головний тренер команди Антоніо Конте попросив керівництво клубу виділити на цей трансфер 5 млн євро.

Також Довбиком цікавляться лондонський "Арсенал", каталонська "Барселона" та мадридський "Атлетіко".

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спорт
Артем Довбик
футбол
Іспанська Ла Ліга
Жирона

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