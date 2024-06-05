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Довбик может завоевать важную награду в составе Жироны — что известно

5 июня 2024 17:46
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Довбик может завоевать еще одну награду в Жироне
Артем Довбик во время матча за сборную Украины. Фото: instagram.com/tema_dovbyk/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Форвард испанской "Жироны" и сборной Украины Артем Довбик может установить еще одно историческое достижение. Футболист претендует на престижную награду. 

Довбика могут признать лучшим игроком "Жироны" по итогам сезона, сообщает официальный сайт клуба. 

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"Жирона" продолжает подводить итоги сезона 2023/2024. В клубе выдвинули кандидатуры трех игроков, одного из которых признают лучшим футболистом команды. В этот список попали защитник Эрик Гарсия, хавбек Савио и Форвард Артем Довбик. Интересно, что первые два игрока провели сезон в "Жироне" на правах аренды. 

Артем Довбик
Лучшие игроки сезона В "Жироне". Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

Довбиком интересуются топ-клубы

Украинский форвард оказался в трансферных списках многих европейских клубов. "Жироне" будет сложно сохранить игрока, который в минувшем сезоне забил 25 голов и сделал 10 результативных передач. 

Главным претендентом на Довбика является итальянский "Наполи". Новый главный тренер команды Антонио Конте попросил руководство клуба выделить на этот трансфер 5- млн евро. 

Также Довбиком интересуются лондонский "Арсенал", каталонская "Барселона" и мадридский "Атлетико". 

Напомним, "Динамо" может потерять Бражко — игроком интересуется топ-клуб. 

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спорт
Артем Довбик
футбол
Испанская Ла Лига
Жирона

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