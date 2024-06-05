Довбик может завоевать еще одну награду в Жироне

Довбик может завоевать важную награду в составе Жироны — что известно
Форвард испанской "Жироны" и сборной Украины Артем Довбик может установить еще одно историческое достижение. Футболист претендует на престижную награду.
Довбика могут признать лучшим игроком "Жироны" по итогам сезона, сообщает официальный сайт клуба.
"Жирона" продолжает подводить итоги сезона 2023/2024. В клубе выдвинули кандидатуры трех игроков, одного из которых признают лучшим футболистом команды. В этот список попали защитник Эрик Гарсия, хавбек Савио и Форвард Артем Довбик. Интересно, что первые два игрока провели сезон в "Жироне" на правах аренды.
Довбиком интересуются топ-клубы
Украинский форвард оказался в трансферных списках многих европейских клубов. "Жироне" будет сложно сохранить игрока, который в минувшем сезоне забил 25 голов и сделал 10 результативных передач.
Главным претендентом на Довбика является итальянский "Наполи". Новый главный тренер команды Антонио Конте попросил руководство клуба выделить на этот трансфер 5- млн евро.
Также Довбиком интересуются лондонский "Арсенал", каталонская "Барселона" и мадридский "Атлетико".
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