Довбик может завоевать еще одну награду в Жироне

Артем Довбик во время матча за сборную Украины. Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

Форвард испанской "Жироны" и сборной Украины Артем Довбик может установить еще одно историческое достижение. Футболист претендует на престижную награду.

Довбика могут признать лучшим игроком "Жироны" по итогам сезона, сообщает официальный сайт клуба.

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"Жирона" продолжает подводить итоги сезона 2023/2024. В клубе выдвинули кандидатуры трех игроков, одного из которых признают лучшим футболистом команды. В этот список попали защитник Эрик Гарсия, хавбек Савио и Форвард Артем Довбик. Интересно, что первые два игрока провели сезон в "Жироне" на правах аренды.

Лучшие игроки сезона В "Жироне". Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

Довбиком интересуются топ-клубы

Украинский форвард оказался в трансферных списках многих европейских клубов. "Жироне" будет сложно сохранить игрока, который в минувшем сезоне забил 25 голов и сделал 10 результативных передач.

Главным претендентом на Довбика является итальянский "Наполи". Новый главный тренер команды Антонио Конте попросил руководство клуба выделить на этот трансфер 5- млн евро.

Также Довбиком интересуются лондонский "Арсенал", каталонская "Барселона" и мадридский "Атлетико".

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