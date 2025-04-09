Довбик здивував Італію змінами у своїй грі

Артем Довбик (ліворуч) та Матс Хуммельс. Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

Форвард збірної України Артем Довбик отримав першу індивідуальну нагороду в чемпіонаті Італії. Футболіста "Роми" визнали "Гравцем місяця" за підсумками березня.

Минулого місяця Довбик забив за "Рому" три голи в чемпіонаті Італії, нагадує офіційний акаунт Серії А в соцмережі Х.

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Український нападник італійської "Роми" Артем Довбик випередив конкурентів у боротьбі за приз "Найкращому гравцеві" Серії А за підсумками березня. Це перша подібна нагорода 27-річного футболіста після переїзду в Рим з іспанської "Жирони" влітку минулого року.

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Артем Довбик працює на тренуванні. Фото: instagram.com/officialasroma/

Особливості заслуги Довбика

На початку сезону український форвард часто стикався з критикою з боку експертів і вболівальників, проте після приходу в команду Клаудіо Раньєрі футболіст демонструє стабільність і регулярно забиває голи.

У квітні Довбик допоміг "Ромі" обіграти "Лечче" і "Кальярі". Українець забив по одному м'ячу в кожному поєдинку, які виявилися переможними. Також форвард взяв участь у перемозі над "Комо". У боротьбі за нагороду "Найкращий гравець" місяця Артем випередив багатьох зірок Серії А на чолі з Ніколо Бареллою з "Інтера".

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У нинішньому сезоні Довбик зіграв за "Рому" вже 40 поєдинків, у яких забив 16 голів та зробив 4 результативні передачі.

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