Довбик удивил Италию изменениями в своей игре

Артем Довбик (слева) и Матс Хуммельс. Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

Форвард сборной Украины Артем Довбик получил первую индивидуальную награду в чемпионате Италии. Футболиста "Ромы" признали "Игроком месяца" по итогам марта.

В прошлом месяце Довбик забил за "Рому" три гола в чемпионате Италии, напоминает официальный аккаунт Серии А в соцсети Х.

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Украинский нападающий итальянской "Ромы" Артем Довбик опередил конкурентов в борьбе за приз "Лучшему игроку" Серии А по итогам марта. Это первая подобная награда 27-летнего футболиста после переезда в Рим из испанской "Жироны" летом прошлого года.

Артем Довбик работает на тренировке. Фото: instagram.com/officialasroma/

Особенности заслуги Довбика

В начале сезона украинский форвард часто сталкивался с критикой со стороны экспертов и болельщиков, однако после прихода в команду Клаудио Раньери футболист демонстрируем стабильность и регулярно забивает голы.

В апреле Довбик помог "Роме" обыграть "Лечче" и "Кальяри". Украинец забил по одному мячу в каждом поединке, которые оказались победными. Также форвард поучаствовал в победе над "Комо". В борьбе за награду "Лучший игрок" месяца Артем опередил многих звезд Серии А во главе с Николо Бареллой из "Интера".

В нынешнем сезоне Довбик сыграл за "Рому" уже 40 поединков, в которых забил 16 голов и сделал 4 результативные передачи.

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