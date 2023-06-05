Довбик отримав вигідну пропозицію від несподіваного клубу

Довбик перед матчем. Фото: офіційний сайт "Дніпра-1"

Форвард збірної України Артем Довбик може продовжити кар'єру у чемпіонаті Туреччини. Футболіст вирішив залишити "Дніпро-1" уже за кілька тижнів.

У послугах Довбика зацікавлений турецький "Трабзонспор", повідомляє DikFutbol.

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СК "Дніпро-1" може залишитись без провідного нападника. Шанси Артема Довбика розпочати наступний сезон у закордонному клубі залишаються дуже високими. У послугах 25-річного голеадора зацікавлено одразу кілька клубів.

"Дніпро-1" — віцечемпіон України. Фото: офіційний сайт "Дніпра-1"

Турецький "Трабзонспор" став одним із клубів, які готові направити в офіс "Дніпра-1" конкретну пропозицію щодо Артема Довбика. "Бордово-сині" готові заплатити за українського футболіста близько 17 млн євро. При цьому сам форвард отримає контракт терміном на три сезони та з можливістю подальшого продовження.

Що пропонує турецький клуб?

Довбик зможе заробляти у "Трабзонспорі" 1,3 млн євро на рік. Якщо бомбардир заб'є понад двадцять голів за сезон, його зарплата зросте шляхом бонусів.

"Трабзонспор" має одну з "найстаріших" атак у чемпіонаті Туреччини. Команда Ненада Бьєліці мало забиває і хоче виправити цю нестачу шляхом купівлі Довбика.

Також у послугах Артема зацікавлена іспанська "Жирона". У сезоні-2022/2023 Довбик зіграв 29 поєдинків у чемпіонаті України. Він записав на свій рахунок 24 голи.

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