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Довбик получил выгодное предложение от неожиданного клуба

5 июня 2023 11:13
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Довбик получил выгодное предложение от неожиданного клуба
Довбик перед матчем. Фото: официальный сайт "Днепра-1"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Форвард сборной Украины Артем Довбик может продолжить карьеру в чемпионате Турции. Футболист решил покинуть "Днепр-1" уже через несколько недель.

В услугах Довбика заинтересован турецкий "Трабзонспор", сообщает DikFutbol

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СК "Днепр-1" может остаться без ведущего нападающего. Шансы Артема Довбика начать следующий сезон в зарубежном клубе остаются очень высокими. В услугах 25-летнего голеадора заинтересовано сразу несколько клубов.

Днепр-1 — вице-чемпион Украины
"Днепр-1" — вице-чемпион Украины. Фото: официальный сайт "Днепра-1"

Турецкий "Трабзонспор" стал одним из клубов, которые готовы направить в офис "Днепра-1" конкретное предложение по Артему Довбику. "Бордово-синие" готовы заплатить за украинского футболиста порядка 17 млн евро. При этом сам форвард получит контракт сроком на три сезона и с возможностью дальнейшего продления. 

Что предлагает турецкий клуб?

Довбик сможет зарабатывать в "Трабзонспоре" 1,3 млн евро в год. В случае, если бомбардир забьет больше двадцати голов за сезон, его зарплата вырастет за счет бонусов. 

"Трабзонспор" обладает одной из самых "старых" атак в чемпионате Турции. Команда Ненада Бьелицы мало забивает и хочет исправить этот недостаток за счет покупки Довбика. 

Также в услугах Артема заинтересована испанская "Жирона". В сезоне 2022/2023 Довбик сыграл 29 поединков в чемпионате Украины. Он записал на свой счет 24 гола. 

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