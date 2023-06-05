Довбик получил выгодное предложение от неожиданного клуба

Довбик перед матчем. Фото: официальный сайт "Днепра-1"

Форвард сборной Украины Артем Довбик может продолжить карьеру в чемпионате Турции. Футболист решил покинуть "Днепр-1" уже через несколько недель.

В услугах Довбика заинтересован турецкий "Трабзонспор", сообщает DikFutbol.

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СК "Днепр-1" может остаться без ведущего нападающего. Шансы Артема Довбика начать следующий сезон в зарубежном клубе остаются очень высокими. В услугах 25-летнего голеадора заинтересовано сразу несколько клубов.

"Днепр-1" — вице-чемпион Украины. Фото: официальный сайт "Днепра-1"

Турецкий "Трабзонспор" стал одним из клубов, которые готовы направить в офис "Днепра-1" конкретное предложение по Артему Довбику. "Бордово-синие" готовы заплатить за украинского футболиста порядка 17 млн евро. При этом сам форвард получит контракт сроком на три сезона и с возможностью дальнейшего продления.

Что предлагает турецкий клуб?

Довбик сможет зарабатывать в "Трабзонспоре" 1,3 млн евро в год. В случае, если бомбардир забьет больше двадцати голов за сезон, его зарплата вырастет за счет бонусов.

"Трабзонспор" обладает одной из самых "старых" атак в чемпионате Турции. Команда Ненада Бьелицы мало забивает и хочет исправить этот недостаток за счет покупки Довбика.

Также в услугах Артема заинтересована испанская "Жирона". В сезоне 2022/2023 Довбик сыграл 29 поединков в чемпионате Украины. Он записал на свой счет 24 гола.

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