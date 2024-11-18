Довбик попередив уболівальників про небезпеку для збірної України

Артем Довбик перед матчем із Грузією. Фото: instagram.com/uafukraine/

Нападник італійської "Роми" та збірної України Артем Довбик пояснив, як національна команда може здобути перемогу у важливому міжнародному матчі. Підопічні Сергія Реброва зіграють на виїзді з Албанією.

"Синьо-жовтих" влаштує лише перемога у матчі Ліги Націй, повідомляє YouTube-канал "Взбірна".

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У вівторок, 19 листопада, збірна України зіграє на виїзді із національною командою Албанії. Напередодні поєдинку шостого туру Ліги Націй підопічні Сергія Реброва замикають турнірну таблицю у своєму квартеті. У разі поразки "синьо-жовтих" чекає зниження у класі.

Артем Довбик під час тренування. Фото: instagram.com/uafukraine/

Що Довбик сказав про збірну України

Форвард національної команди Артем Довбик чудово розуміє, що "синьо-жовті" більше не мають права на помилку. А ось перемога над Албанією за певного збігу обставин може вивести збірну України до Ліги А.

"Кожен матч на виїзді виходить для нас дуже складним. Попри це, ми зробимо все можливе, щоб здобути перемогу. Дуже важливо встигнути відновитися між поєдинками. Вже немає суперників, під час зустрічей з якими можна не напружуватися", — заявив Довбик.

Поєдинок Албанія — Україна відбудеться 19 березня о 21:45 за київським часом.

Нагадаємо, донецький "Шахтар" зацікавився одним із новачків збірної України, який раніше виступав у складі "Динамо".