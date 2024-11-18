Довбик предупредил болельщиков об опасности для сборной Украины

Артем Довбик перед матчем с Грузией. Фото: instagram.com/uafukraine/

Нападающий итальянской "Ромы" и сборной Украины Артем Довбик объяснил, как национальная команда может добиться победы в важном международном матче. Подопечные Сергея Реброва сыграют на выезде с Албанией.

"Сине-желтых" устроит только победа в матче Лиги Наций, сообщает YouTube-канал "Взбірна".

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Во вторник, 19 ноября, сборная Украины сыграет на выезде с национальной командой Албании. Накануне поединка шестого тура Лиги Наций подопечные Сергея Реброва замыкают турнирную таблицу в своем квартете. В случае поражения "сине-желтых" ждет понижение в классе.

Артем Довбик во время тренировки. Фото: instagram.com/uafukraine/

Что Довбик сказал о сборной Украины

Форвард национальной команды Артем Довбик прекрасно понимает, что у "сине-желтых" больше нет права на ошибку. А вот победа над Албанией при определенном стечении обстоятельств может вывести сборную Украины в Лигу А.

"Каждый матч на выезде получается для нас очень сложным. Несмотря на это мы сделаем все возможное, чтобы добиться победы. Очень важно успеть восстановиться между поединками. Уже нет соперников, при встрече с которыми можно не напрягаться", — заявил Довбик.

Поединок Албания — Украина состоится 19 марта в 21:45 по киевскому времени.

Напомним, донецкий "Шахтер" заинтересовался одним из новичков сборной Украины, который раньше выступал в составе "Динамо".