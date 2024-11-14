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Довбик претендує на одну з найпрестижніших нагород у футболі

14 листопада 2024 13:04
Станіслав Костюк - Редактор
Довбик претендує на одну з найпрестижніших футбольних нагород
Артем Довбик працює на тренуванні. Фото: УАФ
Станіслав Костюк - Редактор

Форварда збірної України Артема Довбика висунули як кандидат на отримання однієї з найпрестижніших індивідуальних премій у футболі. Успіхи гравця минулого сезону поставили його в один ряд із найкращими спортсменами світу.

Довбик може отримати приз "Найкращому нападникові" на церемонії GlobeSoccer Awards 2024.

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У сезоні 2023/2024 Артем Довбик забив за "Жирону" 24 голи в Ла-Лізі й став найкращим бомбардиром елітного дивізіону чемпіонату Іспанії. Видання Marca вже вручило 27-річному форварду приз "Трофео Пічічі", а тепер українець отримав номінацію на іншу нагороду.

Артем Довбик
Артем Довбик у матчі за збірну України.

Конкуренти Довбика

Футболіста італійської "Роми", який незабаром попрацює у столичній команді під керівництвом вже третього тренера зі старту сезону, може бути визнаний "Найкращим форвардом". Це престижна індивідуальна футбольна нагорода, яку здобували Ліонель Мессі, Кріштіану Роналду та інші зірки спорту.

Найкращий форвард 2024 року
Конкуренти Артема Довбіка у боротьбі за нагороду Фото: скріншот X

Важливо визнати, що конкуренція в цій номінації дуже висока. На нагороду претендують такі гравці, як Харрі Кейн з "Баварії", Ерлінг Голанн з "Манчестер Сіті", Ламін Ямал з "Барселони" та інші відомі футболісти.

Нагадаємо, український футболіст Ілля Забарний може стати футболістом англійського "Манчестер Юнайтед".

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спорт футбол Збірна України з футболу Артем Довбик Жирона ФК Рома (Рим)

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