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Довбик претендует на одну из самых престижных наград в футболе

14 ноября 2024 13:04
Станислав Костюк - Редактор
Довбик претендует на одну из самых престижных футбольных наград
Артем Довбик работает на тренировке. Фото: УАФ
Станислав Костюк - Редактор

Форварда сборной Украины Артема Довбика выдвинули в качестве кандидата на получение одной из самых престижных индивидуальных премий в футболе. Успехи игрока в прошлом сезоне поставили его в один ряд с лучшими спортсменами мира. 

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В сезоне 2023/2024 Артем Довбик забил за "Жирону" 24 гола в Ла Лиге и стал лучшим бомбардиром элитного дивизиона чемпионата Испании. Издание Marca уже вручило 27-летнему форварду приз "Трофео Пичичи", а теперь украинец получил номинацию на другую награду. 

Артем Довбик
Артем Довбик в матче за сборную Украины. Фото: УАФ

Конкуренты Довбика 

Футболист итальянской "Ромы", который скоро поработает в столичной команде под руководством уже третьего тренера со старта сезона, может быть признан "Лучшим форвардом". Это престижная индивидуальная футбольная награда, которую получали Лионель Месси, Криштиану Роналду и другие звезды спорта. 

Лучший форвард 2024 года
Конкуренты Артема Довбика в борьбе за награду. Фото: скриншот X

Важно признать, что конкуренция в этой номинации очень высока. На награду претендуют такие игроки, как Харри Кейн из "Баварии", Эрлинг Холанн из "Манчестер Сити", Ламин Ямал из "Барселоны" и другие известные футболисты. 

Напомним, украинский футболист Илья Забарный может стать футболистом английского "Манчестер Юнайтед". 

У голкипера сборной Украины Анатолия Трубина появятся предложения от нескольких известных клубов. 

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спорт футбол Сборная Украины по футболу Артем Довбик Жирона ФК Рома (Рим)

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