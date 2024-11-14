Довбик претендует на одну из самых престижных футбольных наград

Артем Довбик работает на тренировке. Фото: УАФ

Форварда сборной Украины Артема Довбика выдвинули в качестве кандидата на получение одной из самых престижных индивидуальных премий в футболе. Успехи игрока в прошлом сезоне поставили его в один ряд с лучшими спортсменами мира.

Довбик может получить приз "Лучшему нападающему" на церемонии GlobeSoccer Awards 2024.

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В сезоне 2023/2024 Артем Довбик забил за "Жирону" 24 гола в Ла Лиге и стал лучшим бомбардиром элитного дивизиона чемпионата Испании. Издание Marca уже вручило 27-летнему форварду приз "Трофео Пичичи", а теперь украинец получил номинацию на другую награду.

Артем Довбик в матче за сборную Украины. Фото: УАФ

Конкуренты Довбика

Футболист итальянской "Ромы", который скоро поработает в столичной команде под руководством уже третьего тренера со старта сезона, может быть признан "Лучшим форвардом". Это престижная индивидуальная футбольная награда, которую получали Лионель Месси, Криштиану Роналду и другие звезды спорта.

Конкуренты Артема Довбика в борьбе за награду. Фото: скриншот X

Важно признать, что конкуренция в этой номинации очень высока. На награду претендуют такие игроки, как Харри Кейн из "Баварии", Эрлинг Холанн из "Манчестер Сити", Ламин Ямал из "Барселоны" и другие известные футболисты.

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