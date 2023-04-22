Легенда збірної Англії розповів про шанси Арсенала на чемпіонство в АПЛ

Каррагер, Анрі, Річардс та Дель П'єро в студії CBS Sports. Фото: Instagram/23_carra

Чемпіонські перегони в АПЛ виходять на фінішну пряму, тому розмов про те, хто візьме титул, стає дедалі більше. Легенда "Ліверпуля" та збірної Англії Джеймі Каррагер вважає, що після нічиєї з "Саутгемптоном" для лондонського "Арсенала" ще нічого не втрачено.

Про це він заявив в інтерв'ю Sky Sports.

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Джеймі Каррагер впевнений, що нічия проти "Саутгемптона" не є фатальною для "Арсенала". Експерт переконаний — уся боротьба ще попереду.

"Я не зовсім упевнений, чи має ця нічия таке велике значення для "Арсенала". Ймовірно, їм потрібно вирушити в гості до "Ман Сіті" і набрати три очки, якщо вони хочуть продовжити боротьбу і виграти чемпіонат. Доля титулу все ще в руках "Арсенала", і ми постійно про це говоримо, і це просто показує, наскільки вони були попереду. Вони втратили шість очок в останніх трьох іграх, але все ще мають шанси. У них дійсно була значна перевага, але тепер їм належить зробити щось чудове до кінця сезону, якщо вони хочуть виграти чемпіонат", — зазначив Джеймі.

Реакція гравців "Арсенала" на гол від "Саутгемптона". Фото: Reuters/HANNAH MCKAY

Він також вважає, що в майбутньому поєдинку проти "Манчестер Сіті" "канонірам" головне не програти.

"Ми бачили раніше, як після поразки від "Манчестер Сіті" на домашньому стадіоні вони виграли наступні сім ігор. У них попереду шість матчів, і їм доведеться зробити щось особливе до кінця сезону, щоб виграти.

Звичайно, "Арсенал" поїде у Манчестер з думками про перемогу і вони спробують виграти гру, але я не думаю, що "Арсенал" повинен ризикувати. Якщо результат цієї гри буде перебувати на волосині за 20 хвилин до кінця, вони не повинні робити дурниці, думаючи, що вони повинні перемогти будь-якою ціною. Вони хочуть виграти гру, але головне для них — не програти. Якщо вони програють, усе скінчено. Нічия — це не кінець світу", — зазначив Каррагер.

Наразі "Арсенал" випереджає "Манчестер Сіті" на п'ять очок у турнірній таблиці АПЛ, але у "містян" є дві гри в запасі.

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