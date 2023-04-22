IFFHS назвала найкращого футболіста світу: не обійшлося без сюрпризів
Міжнародна федерація футбольної історії та статистики IFFHS назвала ім'я найкращого футболіста світу за підсумками минулого року. За версією організації, Ліонель Мессі — поза конкуренцією.
Відповідна інформація розміщена на офіційному сайті IFFHS.
Три Золоті м'яча для Мессі
Зірковий форвард французького "ПСЖ" та збірної Аргентини Ліонель Мессі отримав чергові нагороди. За версією IFFHS, він — найкращий футболіст світу минулого року.
Цікаво, що Мессі переміг одразу в трьох номанаціях: найкращий гравець світу, найкращий плеймейкер та найкращий бомбардир на міжнародній арені (за участю клубів та національних збірних).
Всі три нагороди аргентинець отримав у Парижі.
У поточному сезоні чемпіонату Франції Мессі є лідером Ліги 1 за системою "гол+пас". На його рахунку вже 30 очок. І це при тому, що сезон ще триває. Аргентинець став третім гравцем з сезону 2006-2007, якому вдалося набрати 15+15 за один розіграш чемпіонату.
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