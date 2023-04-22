IFFHS назвала найкращого футболіста світу — не обійшлося без сюрпризів

Володар семи Золотих м'ячів Ліонель Мессі. Фото: Reuters/ERIC GAILLARD

Міжнародна федерація футбольної історії та статистики IFFHS назвала ім'я найкращого футболіста світу за підсумками минулого року. За версією організації, Ліонель Мессі — поза конкуренцією.

Відповідна інформація розміщена на офіційному сайті IFFHS.

Читайте також:

Три Золоті м'яча для Мессі

Зірковий форвард французького "ПСЖ" та збірної Аргентини Ліонель Мессі отримав чергові нагороди. За версією IFFHS, він — найкращий футболіст світу минулого року.

Мессі отримав три нагороди від IFFHS. Фото: iffhs.com

Цікаво, що Мессі переміг одразу в трьох номанаціях: найкращий гравець світу, найкращий плеймейкер та найкращий бомбардир на міжнародній арені (за участю клубів та національних збірних).

Всі три нагороди аргентинець отримав у Парижі.

У поточному сезоні чемпіонату Франції Мессі є лідером Ліги 1 за системою "гол+пас". На його рахунку вже 30 очок. І це при тому, що сезон ще триває. Аргентинець став третім гравцем з сезону 2006-2007, якому вдалося набрати 15+15 за один розіграш чемпіонату.

Нагадаємо, форвард збірної України Роман Яремчук розпочне новий сезон в іншому клубі. Футболіст не переконав керівництво "Брюгге" у тому, що може бути корисним команді.

Ребров відмовиться від збірної України та "Аль-Айна". Українському спеціалісту надійшла захмарна пропозиція.

Тим часом дружина Олександра Усика похвалилася фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку.