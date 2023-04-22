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IFFHS назвала найкращого футболіста світу: не обійшлося без сюрпризів

22 квітня 2023 13:20
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев
IFFHS назвала найкращого футболіста світу — не обійшлося без сюрпризів
Володар семи Золотих м'ячів Ліонель Мессі. Фото: Reuters/ERIC GAILLARD
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев

Міжнародна федерація футбольної історії та статистики IFFHS назвала ім'я найкращого футболіста світу за підсумками минулого року. За версією організації, Ліонель Мессі — поза конкуренцією. 

Відповідна інформація розміщена на офіційному сайті IFFHS.

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Зірковий форвард французького "ПСЖ" та збірної Аргентини Ліонель Мессі отримав чергові нагороди. За версією IFFHS, він — найкращий футболіст світу минулого року. 

Мессі
Мессі отримав три нагороди від IFFHS. Фото: iffhs.com

Цікаво, що Мессі переміг одразу в трьох номанаціях: найкращий гравець світу, найкращий плеймейкер та найкращий бомбардир на міжнародній арені (за участю клубів та національних збірних).

Всі три нагороди аргентинець отримав у Парижі. 

У поточному сезоні чемпіонату Франції Мессі є лідером Ліги 1 за системою "гол+пас". На його рахунку вже 30 очок. І це при тому, що сезон ще триває. Аргентинець став третім гравцем з сезону 2006-2007, якому вдалося набрати 15+15 за один розіграш чемпіонату. 

Нагадаємо, форвард збірної України Роман Яремчук розпочне новий сезон в іншому клубі. Футболіст не переконав керівництво "Брюгге" у тому, що може бути корисним команді. 

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Тим часом дружина Олександра Усика похвалилася фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку.    

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