Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow "МЮ" позбудеться низки зіркових гравців: хто залишить команду arrow

"МЮ" позбудеться низки зіркових гравців: хто залишить команду

22 квітня 2023 10:50
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев
Санчо та Марсьяль підуть з МЮ — Тен Хаг приготував список з 15 футболістів
Нападник "МЮ" Антоні Марсьяль. Фото: Reuters/PAUL CHILDS
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев

Англійський "Манчестер Юнайтед" має намір влаштувати серйозну революція всередині команди. Керівництво "червоних дияволів" хоче бачити кращі результати на футболному полі і вважає, що для цього необхідно зробити масштабну чистку — клуб може залишити аж 15 футболістів.        

Про це повідомляє The Guardian. 

Читайте також:

Грандіозний розпродаж

Вже найближчого літа "Манчестер Юнайтед" може влаштувати тотальний розпродаж гравців своєї команди. На "Олд Трафорд" ризикує більше не зіграти ціла когорта зіркових футболістів — журналісти нарахували 15 імен. 

Ліга Європи
Гравці "МЮ" та "Севільї" перед чвертьфіналом ЛЄ. Фото: Reuters/PAUL CHILDS

За інформацією британських ЗМІ, "МЮ" точно розпрощається з Джейдоном Санчо, Антоні Марсьялем, Гаррі Магвайром, Віктором Лінделефом, Скоттом Мактомінеєм, Фредом. Рівень гри цих виконавців нібито викликає сумніви у тренерського штабу на чолі з Еріком Тен Хагом. 

Швидше за все "Олд Трафор" покинуть також Донні ван де Бек, Ентоні Еланга, Дін Гендерсон, Брендон Вільямс, Алекс Теллес, Ганнібал Межбрі, Ерік Байї. Окрім цього, не будуть продовжувати угоди з Філом Джонсом і Акселем Туанзебе.

Щодо Де Геа, то питання поки зависло в повітрі — остаточного рішення не прийнято. 

Варто зазначити, що нещодавно "МЮ" ганебно вилетів з Ліги Європи — у чверть фіналі команда зазнала розгромної поразки від "Севільї" — 3:0. 

Нагадаємо, форвард збірної України Роман Яремчук розпочне новий сезон в іншому клубі. Футболіст не переконав керівництво "Брюгге" у тому, що може бути корисним команді. 

Ребров відмовиться від збірної України та "Аль-Айна". Українському спеціалісту надійшла захмарна пропозиція. 

Тим часом дружина Олександра Усика похвалилася фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

15:25 Лише одна категорія: хто з українців може відмовитися від повістки на вулиці

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:48 "Повна мобілізація" в Україні: що це таке та хто під неї підпадає

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB