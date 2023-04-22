Санчо та Марсьяль підуть з МЮ — Тен Хаг приготував список з 15 футболістів

Нападник "МЮ" Антоні Марсьяль. Фото: Reuters/PAUL CHILDS

Англійський "Манчестер Юнайтед" має намір влаштувати серйозну революція всередині команди. Керівництво "червоних дияволів" хоче бачити кращі результати на футболному полі і вважає, що для цього необхідно зробити масштабну чистку — клуб може залишити аж 15 футболістів.

Про це повідомляє The Guardian.

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Грандіозний розпродаж

Вже найближчого літа "Манчестер Юнайтед" може влаштувати тотальний розпродаж гравців своєї команди. На "Олд Трафорд" ризикує більше не зіграти ціла когорта зіркових футболістів — журналісти нарахували 15 імен.

Гравці "МЮ" та "Севільї" перед чвертьфіналом ЛЄ. Фото: Reuters/PAUL CHILDS

За інформацією британських ЗМІ, "МЮ" точно розпрощається з Джейдоном Санчо, Антоні Марсьялем, Гаррі Магвайром, Віктором Лінделефом, Скоттом Мактомінеєм, Фредом. Рівень гри цих виконавців нібито викликає сумніви у тренерського штабу на чолі з Еріком Тен Хагом.

Швидше за все "Олд Трафор" покинуть також Донні ван де Бек, Ентоні Еланга, Дін Гендерсон, Брендон Вільямс, Алекс Теллес, Ганнібал Межбрі, Ерік Байї. Окрім цього, не будуть продовжувати угоди з Філом Джонсом і Акселем Туанзебе.

Щодо Де Геа, то питання поки зависло в повітрі — остаточного рішення не прийнято.

Варто зазначити, що нещодавно "МЮ" ганебно вилетів з Ліги Європи — у чверть фіналі команда зазнала розгромної поразки від "Севільї" — 3:0.

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