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"МЮ" избавится от ряда звездных игроков: кто покинет команду

22 апреля 2023 10:50
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев
Санчо и Марсьяль уйдут из МЮ — Тен Хаг приготовил список из 15 футболистов
Нападающий "МЮ" Антони Марсьяль. Фото: Reuters/PAUL CHILDS
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев

Английский "Манчестер Юнайтед" настроен устроить серьезную революцию внутри команды. Руководство "красных дьяволов" хочет видеть лучшие результаты на футболном поле и считает, что для этого необходимо сделать масштабную чистку — клуб может покинуть 15 футболистов.

Об этом сообщает The Guardian.

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Уже в ближайшее лето "Манчестер Юнайтед" может устроить тотальную распродажу игроков своей команды. На "Олд Траффорд" рискует больше не сыграть целая когорта звездных футболистов — журналисты насчитали  15 имен.

Лига Европы
Игроки "МЮ" и "Севильи" перед четвертьфиналом ЛЕ. Фото: Reuters/PAUL CHILDS

По информации британских СМИ, "МЮ" точно распрощается с Джейдоном Санчо, Антони Марсьялем, Гарри Магуайром, Виктором Линделефом, Скоттом Мактоминеем, Фредом. Уровень игры этих исполнителей якобы вызывает сомнения у тренерского штаба во главе с Эриком Тен Хагом.

Скорее всего "Олд Траффорд" покинут также Донни ван де Бек, Энтони Эланга, Дин Хендерсон, Брэндон Уильямс, Алекс Теллес, Ганнибал Межбри, Эрик Байи. Кроме этого, не будут продолжать соглашения с Филом Джонсом и Акселем Туанзебе.

Что касается Де Хеа, то вопрос пока завис в воздухе — окончательное решение не принято.

Стоит отметить, что недавно "МЮ" позорно вылетел из Лиги Европы — в четвертьфинале команда потерпела разгромное поражение от "Севильи" — 3:0.

Напомним, форвард сборной Украины Роман Яремчук начнет новый сезон в другом клубе. Футболист не убедил руководство "Брюгге" в том, что может оказаться полезным команде.

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