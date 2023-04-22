IFFHS назвала лучшего футболиста мира — не обошлось без сюрпризов

Обладатель семи Золотых мячей Лионель Месси. Фото: Reuters/ERIC GAILLARD

Международная федерация футбольной истории и статистики IFFHS назвала имя лучшего футболиста мира по итогам прошлого года. По версии организации, Лионель Месси — вне конкуренции.

Соответствующая информация размещена на официальном сайте IFFHS.

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Звездный форвард французского "ПСЖ" и сборной Аргентины Лионель Месси получил очередные награды. По версии IFFHS, он лучший футболист мира в прошлом году.

Месси получил три награды от IFFHS. Фото: iffhs.com

Интересно, что Месси победил сразу в трех номанациях: лучший игрок мира, лучший плеймейкер и лучший бомбардир на международной арене (с участием клубов и сборных).

Все три награды аргентинец получил в Париже.

В текущем сезоне чемпионата Франции Месси является лидером Лиги 1 по системе "гол+пас". На его счету уже 30 очков. И это при том, что сезон еще продолжается. Аргентинец стал третьим игроком с сезона 2006-07, которому удалось набрать 15+15 за один розыгрыш чемпионата.

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