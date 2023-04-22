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IFFHS назвала лучшего футболиста мира: не обошлось без сюрпризов

22 апреля 2023 13:20
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев
IFFHS назвала лучшего футболиста мира — не обошлось без сюрпризов
Обладатель семи Золотых мячей Лионель Месси. Фото: Reuters/ERIC GAILLARD
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев

Международная федерация футбольной истории и статистики IFFHS назвала имя лучшего футболиста мира по итогам прошлого года. По версии организации, Лионель Месси — вне конкуренции.

Соответствующая информация размещена на официальном сайте IFFHS.

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Звездный форвард французского "ПСЖ" и сборной Аргентины Лионель Месси получил очередные награды. По версии IFFHS, он лучший футболист мира в прошлом году.

Месси
Месси получил три награды от IFFHS. Фото: iffhs.com

Интересно, что Месси победил сразу в трех номанациях: лучший игрок мира, лучший плеймейкер и лучший бомбардир на международной арене (с участием клубов и сборных).

Все три награды аргентинец получил в Париже.

В текущем сезоне чемпионата Франции Месси является лидером Лиги 1 по системе "гол+пас". На его счету уже 30 очков. И это при том, что сезон еще продолжается. Аргентинец стал третьим игроком с сезона 2006-07, которому удалось набрать 15+15 за один розыгрыш чемпионата.

Напомним, форвард сборной Украины Роман Яремчук начнет новый сезон в другом клубе. Футболист не убедил руководство "Брюгге" в том, что может оказаться полезным команде.

Ребров откажется от сборной Украины и Аль-Айна. Украинскому специалисту поступило заоблачное предложение.

Тем временем жена Александра Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе.    

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