IFFHS назвала лучшего футболиста мира: не обошлось без сюрпризов
Международная федерация футбольной истории и статистики IFFHS назвала имя лучшего футболиста мира по итогам прошлого года. По версии организации, Лионель Месси — вне конкуренции.
Соответствующая информация размещена на официальном сайте IFFHS.
Три Золотые мяча для Месси
Звездный форвард французского "ПСЖ" и сборной Аргентины Лионель Месси получил очередные награды. По версии IFFHS, он лучший футболист мира в прошлом году.
Интересно, что Месси победил сразу в трех номанациях: лучший игрок мира, лучший плеймейкер и лучший бомбардир на международной арене (с участием клубов и сборных).
Все три награды аргентинец получил в Париже.
В текущем сезоне чемпионата Франции Месси является лидером Лиги 1 по системе "гол+пас". На его счету уже 30 очков. И это при том, что сезон еще продолжается. Аргентинец стал третьим игроком с сезона 2006-07, которому удалось набрать 15+15 за один розыгрыш чемпионата.
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