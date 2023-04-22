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"Придется сделать что-то особенное": легенда сборной Англии рассказал о шансах "Арсенала" в АПЛ

22 апреля 2023 17:55
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев
Легенда сборной Англии рассказал о шансах Арсенала на чемпионство в АПЛ
Каррагер, Анри, Ричардс и Дель Пьеро в студии CBS Sports. Фото: Instagram/23_carra
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев

Чемпионская гонка в АПЛ выходит на финишную прямую, поэтому разговоров о том, кто возьмет титул становится, все больше. Легенда "Ливерпуля" и сборной Англии Джейми Каррагер считает, что после ничьей с "Саутгемптоном" для лондонского "Арсенала" еще ничего не потеряно.

Об этом он заявил в интервью Sky Sports.

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Джейми Каррагер уверен, что ничья против "Саутгемптона" не роковая для "Арсенала". Эксперт убежден, что вся борьба еще впереди.

"Я не совсем уверен, имеет ли эта ничья такое большое значение для "Арсенала". Вероятно, им нужно отправиться в гости в "Ман Сити" и взять три очка, если они хотят продолжить борьбу и выиграть чемпионат. Судьба титула все еще в руках "Арсенала", и мы постоянно об этом говорим, и это просто показывает, насколько они были впереди. Они потеряли шесть очков в последних трех играх, но все еще имеют шансы. У них действительно было значительное преимущество, но теперь им предстоит сделать что-нибудь замечательное. до конца сезона, если они хотят выиграть чемпионат", — отметил Джейми.

Арсенал
Реакция игроков "Арсенала" на гол от "Саутгемптона". Фото: Reuters/HANNAH MCKAY

Он также считает, что в предстоящем поединке против "Манчестер Сити" "канонирам" главное не проиграть.

"Мы видели раньше, как после поражения от "Манчестер Сити" на домашнем стадионе они выиграли следующие семь игр. У них впереди шесть матчей, и им придется сделать что-то особенное к концу сезона, чтобы выиграть.

Конечно, "Арсенал" поедет в Манчестер с мыслями о победе, и они попытаются выиграть игру, но я не думаю, что "Арсенал" должен рисковать. Если результат этой игры будет находиться на волоске за 20 минут до конца, они не должны делать глупости, думая, что они должны победить во что бы то ни стало. Они хотят выиграть игру, но главное для них — не проиграть. Если они проиграют, все кончено. Ничья — это не конец света", — отметил Каррагер.

"Арсенал" опережает "Манчестер Сити" на пять очков в турнирной таблице АПЛ, но у "горожан" есть две игры в запасе.

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