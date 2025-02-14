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Дружина гравця Шахтаря назвала суму, якої вистачить на місяць

14 лютого 2025 08:44
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Дружина Корнієнка розповіла, скільки витрачає на життя в Полтаві
Аріна Корнієнко. Фото: instagram.com/kornienko_ara1002
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Дружина футболіста донецького "Шахтаря" Віктора Корнієнка, який наразі грає в оренді в Полтаві, розповіла про витрати на своє життя. Цікаво, що вони більше ніж місячна зарплата у великої кількості гравців УПЛ.

Про свої витрати Аріна Корнієнко розповіла в коментарі ebaut__poltava.

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Сім'я Віктора Корнієнка. Фото: instagram.com/kornienko_ara1002

Скільки витрачає дружина Корнієнка

За словами Аріни, її витрати становлять п’ять-вісім тисяч доларів на місяць, зокрема на навчання дітей у приватних школі та садку. Вона зазначила, що не працює, а займається розвитком власного блогу, який в майбутньому буде приносити дохід.

"Для мене, я не одна, у мене двоє діток, всі ходять до приватних шкіл, приватний садочок, у нас дві машини на родину, квартира. Ну, якщо чесно, то 5-8 тисяч доларів в місяць для нас комфортно. Я не працюю, але розвиваю зараз свій блог.

Відповідальність за фінансову сторону на чоловіку. На жаль, але я йому допоможу скоро", — сказала Аріна.

Корнієнко цього сезону зіграє за "Ворсклу" дев’ять матчів, де забив гол та віддав асист.

Чинний контракт Корнієнка з "Шахтарем" завершиться 31 грудня 2026 року.

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