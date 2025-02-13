Магучіх знялася у новій фотосесії для відомого бренду — вийшли атмосферні фото

Ярослава Магучіх. Фото: instagram.com/rosya_dp

Олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх провела нову фотосесію. Цього разом вона була не одна.

Нові фото Ярослава опублікувала в соціальних мережах.

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Магучіх в соцмережах опублікувало знімки з фотосесії для бренду одягу та свого найбільшого спонсора — компанії PUMA.

Фотосесія, в якій брали участь Магучіх та легкоатлет Артур Фельфнер, пройшла на березі океану. Саме тому фото вийшли дуже атмосферними.

Ярослава Магучіх. Фото: instagram.com/rosya_dp

Ярослава Магучіх та Артур Фельфнер. Фото: PUMA

Зазначимо, що Магучіх вже повернулася з відпочинку та в Італії виступила на своїх перших змаганнях у приміщенні. Хоч українка й перемогла, але стрибок на 1.94 м говорить про те, що вона ще далеко від своєї найкращої форми.

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