Магучіх знялася у новій фотосесії для відомого бренду — вийшли атмосферні фото

Магучіх взяла участь в новій фотосесії, де осідлала колегу
Олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх провела нову фотосесію. Цього разом вона була не одна.
Нові фото Ярослава опублікувала в соціальних мережах.
Магучіх є однією з найпопулярніших українських спортсменок. Наразі на дівчину в Instagram підписані 436 тисяч фоловерів.
Магучіх осідлала відомого спортсмена
Магучіх в соцмережах опублікувало знімки з фотосесії для бренду одягу та свого найбільшого спонсора — компанії PUMA.
Фотосесія, в якій брали участь Магучіх та легкоатлет Артур Фельфнер, пройшла на березі океану. Саме тому фото вийшли дуже атмосферними.
Зазначимо, що Магучіх вже повернулася з відпочинку та в Італії виступила на своїх перших змаганнях у приміщенні. Хоч українка й перемогла, але стрибок на 1.94 м говорить про те, що вона ще далеко від своєї найкращої форми.
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