Магучих снялась в новой фотосессии для известного бренда — получились атмосферные фото

Магучих приняла участие в новой фотосессии, где оседлала коллегу
Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих провела новую фотосессию. На этот раз вместе она была не одна.
Новые фото Ярослава опубликовала в социальных сетях.
Магучих является одной из самых популярных украинских спортсменок. Сейчас на девушку в Instagram подписаны 436 тысяч фолловеров.
Магучих оседлала известного спортсмена
Магучих в соцсетях опубликовало снимки с фотосессии для бренда одежды и своего крупнейшего спонсора — компании PUMA.
Фотосессия, в которой участвовали Магучих и легкоатлет Артур Фельфнер, прошла на берегу океана. Именно поэтому фото получились очень атмосферными.
Отметим, что Магучих уже вернулась с отдыха и в Италии выступила на своих первых соревнованиях в помещении. Хоть украинка и победила, но прыжок на 1.94 м говорит о том, что она еще далеко от своей лучшей формы.
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