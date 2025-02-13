Магучих снялась в новой фотосессии для известного бренда — получились атмосферные фото

Ярослава Магучих. Фото: instagram.com/rosya_dp

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих провела новую фотосессию. На этот раз вместе она была не одна.

Новые фото Ярослава опубликовала в социальных сетях.

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Магучих в соцсетях опубликовало снимки с фотосессии для бренда одежды и своего крупнейшего спонсора — компании PUMA.

Фотосессия, в которой участвовали Магучих и легкоатлет Артур Фельфнер, прошла на берегу океана. Именно поэтому фото получились очень атмосферными.

Ярослава Магучих. Фото: instagram.com/rosya_dp

Ярослава Магучих и Артур Фельфнер. Фото: PUMA

Отметим, что Магучих уже вернулась с отдыха и в Италии выступила на своих первых соревнованиях в помещении. Хоть украинка и победила, но прыжок на 1.94 м говорит о том, что она еще далеко от своей лучшей формы.

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