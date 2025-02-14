Жена Корниенко рассказала, сколько тратит на жизнь в Полтаве

Арина Корниенко. Фото: instagram.com/kornienko_ara1002

Жена футболиста донецкого "Шахтера" Виктора Корниенко, который сейчас играет в аренде в Полтаве, рассказала о расходах на свою жизнь. Интересно, что они больше чем месячная зарплата у большого количества игроков УПЛ.

О своих расходах Арина Корниенко рассказала в комментарии ebaut__poltava.

Читайте также:

Семья Виктора Корниенко. Фото: instagram.com/kornienko_ara1002

Сколько тратит жена Корниенко

По словам Арины, ее расходы составляют пять-восемь тысяч долларов в месяц, в том числе на обучение детей в частных школе и садике. Она отметила, что не работает, а занимается развитием собственного блога, который в будущем будет приносить доход.

"Для меня, я не одна, у меня двое детей, все ходят в частные школы, частный садик, у нас две машины на семью, квартира. Ну, если честно, то 5-8 тысяч долларов в месяц для нас комфортно. Я не работаю, но развиваю сейчас свой блог.

Ответственность за финансовую сторону на муже. К сожалению, но я ему помогу скоро", — сказала Арина.

Корниенко в этом сезоне сыграет за "Ворсклу" девять матчей, где забил гол и отдал ассист.

Действующий контракт Корниенко с "Шахтером" завершится 31 декабря 2026 года.

Напомним, ранее разделась до прозрачного белья самая красивая футболистка мира, которая играет за "Ювентус".

Олимпийская чемпионка Ярослава Магучих оседлала партнера по сборной Украины.

Жена Криштиану Роналду показала свои формы в классическом стиле одежды.