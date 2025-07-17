Дружина Кривцова показала фігуру в яскравому купальнику під час відпустки

Дружина Кривцова показала себе в купальнику — фото
Поки центральний захисник Сергій Кривцов не знайшов собі нову команду, його сім’я проводить довготривалу відпустку. Наразі вони ніжаться на сонці біля води.
Дружина футболіста Юлія Кривцова показала себе в яскравому купальнику. Фото вона опублікувала в Instagram.
Юлія не дуже активно веде свої соціальні мережі. Наразі на неї в Instagram підписані 9 тисяч фоловерів.
Кривцова запалює в новому купальнику
Якщо раніше Юлію бачили в чорному однотонному купальнику, то цього разу вона радувала підписників яскравим квітковим купальником.
Дівчина опублікувала фото, де розслабилася в купальнику на терасі серед зелені, сонця та води.
В купальнику можна побачити, що Юлія продовжує зберігати струнку фігуру та модельні ніжки.
У Кривцова 1 січня цього року завершився контракт з "Інтер Маямі" і він досі не знайшов нову команду.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, чим зараз займається ексзірка збірної України Андрій Воронін в Німеччині.
Футболіст лондонського "Челсі" Михайло Мудрик ще має шанси зіграти у 2026 році.
Колишній нападник київського "Динамо" розшукується поліцією через аліменти.f
Читайте Новини.LIVE!