Дружина Кривцова показала фігуру в яскравому купальнику під час відпустки

Юлія Кривцова. Фото: instagram.com/julia_krivtsova

Поки центральний захисник Сергій Кривцов не знайшов собі нову команду, його сім’я проводить довготривалу відпустку. Наразі вони ніжаться на сонці біля води.

Дружина футболіста Юлія Кривцова показала себе в яскравому купальнику. Фото вона опублікувала в Instagram.

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Юлія не дуже активно веде свої соціальні мережі. Наразі на неї в Instagram підписані 9 тисяч фоловерів.

Юлія Кривцова. Фото: instagram.com/julia_krivtsova

Кривцова запалює в новому купальнику

Якщо раніше Юлію бачили в чорному однотонному купальнику, то цього разу вона радувала підписників яскравим квітковим купальником.

Дівчина опублікувала фото, де розслабилася в купальнику на терасі серед зелені, сонця та води.

В купальнику можна побачити, що Юлія продовжує зберігати струнку фігуру та модельні ніжки.

Юлія Кривцова. Фото: instagram.com/julia_krivtsova

У Кривцова 1 січня цього року завершився контракт з "Інтер Маямі" і він досі не знайшов нову команду.

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