Жена Кривцова показала фигуру в ярком купальнике во время отпуска

Юлия Кривцова. Фото: instagram.com/julia_krivtsova

Пока центральный защитник Сергей Кривцов не нашел себе новую команду, его семья проводит длительный отпуск. Сейчас они нежатся на солнце у воды.

Супруга футболиста Юлия Кривцова показала себя в ярком купальнике. Фото она опубликовала в Instagram.

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Юлия Кривцова. Фото: instagram.com/julia_krivtsova

Кривцова зажигает в новом купальнике

Если раньше Юлию видели в черном однотонном купальнике, то в этот раз она радовала подписчиков ярким цветочным купальником.

Девушка опубликовала фото, где расслабилась в купальнике на террасе среди зелени, солнца и воды.

В купальнике можно увидеть, что Юлия продолжает сохранять стройную фигуру и модельные ножки.

Юлия Кривцова. Фото: instagram.com/julia_krivtsova

У Кривцова 1 января этого года завершился контракт с "Интер Майами" и он до сих пор не нашел новую команду.

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