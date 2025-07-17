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Главная Спорт Жена Кривцова показала себя в купальнике — фото

Жена Кривцова показала себя в купальнике — фото

Ua ru
Дата публикации 17 июля 2025 07:31
Жена Кривцова показала фигуру в ярком купальнике во время отпуска
Юлия Кривцова. Фото: instagram.com/julia_krivtsova

Пока центральный защитник Сергей Кривцов не нашел себе новую команду, его семья проводит длительный отпуск. Сейчас они нежатся на солнце у воды.

Супруга футболиста Юлия Кривцова показала себя в ярком купальнике. Фото она опубликовала в Instagram.

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Юлия не очень активно ведет свои социальные сети. Сейчас на нее в Instagram подписаны 9 тысяч фолловеров.

Юлия Кривцова
Юлия Кривцова. Фото: instagram.com/julia_krivtsova

Кривцова зажигает в новом купальнике

Если раньше Юлию видели в черном однотонном купальнике, то в этот раз она радовала подписчиков ярким цветочным купальником.

Девушка опубликовала фото, где расслабилась в купальнике на террасе среди зелени, солнца и воды.

В купальнике можно увидеть, что Юлия продолжает сохранять стройную фигуру и модельные ножки.

Юлия Кривцова
Юлия Кривцова. Фото: instagram.com/julia_krivtsova

У Кривцова 1 января этого года завершился контракт с "Интер Майами" и он до сих пор не нашел новую команду.

Напомним, ранее сообщалось, чем сейчас занимается экс-звезда сборной Украины Андрей Воронин в Германии.

Футболист лондонского "Челси" Михаил Мудрик еще имеет шансы сыграть в 2026 году.

Бывший нападающий киевского "Динамо" разыскивается полицией из-за алиментов.

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Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
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