Дружина Дубінчака грубо відповіла на критику після поразки

Мирослава Дубінчак. Фото: instagram.com/meristruss

Київське "Динамо" провело матч 4-го туру основного етапу Ліги Європи 2024/25 з угорським "Ференцварошем". Кияни зазнали поразки та зустріч закінчилась з рахунком 4:0.

Дружина гравця "Динамо" Дубінчака різко висловилась у соцмережах після матчу.

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Допис Мирослави Дубінчак

Відомо, що "Динамо" залишилось грати у меншості після вилучення захисника Владислава Дубінчака на 17-й хвилині. Після цього інциденту вболівальники київського клубу почали писати дружині гравця.

Повідомлення Мирославі Дубінчак. Фото: скриншот з соцмереж

Згодом у своєму Telegram-каналі вона розмістила відповідь на повідомлення і зазначила, що хоче відповісти один раз "усім експертам".

"Потрібно якось коментувати? Вася йде н***й і кожен, хто про мого чоловіка хоча б слово криве скаже. Все, я в коментарі не заходжу, бо є велике бажання кожному "експерту" написати те саме, що й Васі. Ох с**а вони мене всі зараз бісять! Звідки в людей стільки жовчі?", — написала дівчина.

Відомо, що у наступному турі Ліги Європи "Динамо" прийматиме чеську "Вікторію" Пльзень вдома, а угорський "Ференцварош" зіграє проти шведського "Мальме".

"Динамо" – "Ференцварош" – 0:4

Голи: Б. Варга, 54, 67, Захаріяссен, 56, Салданья, 76

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