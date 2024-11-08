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Дружина лідера Динамо грубо відповіла на критику після поразки

8 листопада 2024 16:45
Станіслав Костюк - Редактор
Дружина Дубінчака грубо відповіла на критику після поразки
Мирослава Дубінчак. Фото: instagram.com/meristruss
Станіслав Костюк - Редактор

Київське "Динамо" провело матч 4-го туру основного етапу Ліги Європи 2024/25 з угорським "Ференцварошем". Кияни зазнали поразки та зустріч закінчилась з рахунком 4:0. 

Дружина гравця "Динамо" Дубінчака різко висловилась у соцмережах після матчу.  

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Допис Мирослави Дубінчак

Відомо, що "Динамо" залишилось грати у меншості після вилучення захисника Владислава Дубінчака на 17-й хвилині. Після цього інциденту вболівальники київського клубу почали писати дружині гравця. 

Повідомлення Мирославі Дубінчак
Повідомлення Мирославі Дубінчак. Фото: скриншот з соцмереж

Згодом у своєму Telegram-каналі вона розмістила відповідь на повідомлення і зазначила, що хоче відповісти один раз "усім експертам". 

"Потрібно якось коментувати? Вася йде н***й і кожен, хто про мого чоловіка хоча б слово криве скаже. Все, я в коментарі не заходжу, бо є велике бажання кожному "експерту" написати те саме, що й Васі. Ох с**а вони мене всі зараз бісять! Звідки в людей стільки жовчі?", — написала дівчина. 

 Відомо, що у наступному турі Ліги Європи "Динамо" прийматиме чеську "Вікторію" Пльзень вдома, а угорський "Ференцварош" зіграє проти шведського "Мальме".

"Динамо" – "Ференцварош" – 0:4

Голи: Б. Варга, 54, 67, Захаріяссен, 56, Салданья, 76

Нагадаємо, Андрій Лунін може отримати заманливу пропозицію від італійського клубу, що готовий запропонувати "Реалу" за голкіпера 17 мільйонів євро. 

Головний тренер "Челсі" після останнього матчу відзначив гру Михайла Мудрика, якому вдалось забити гол у ворота "Ноа".

Кіліан Мбаппе заявив, що сильно розчарований рішеннями тренера "Реалу", адже його використовують у "невигідній" позиції в атаці.

Ліга Європи футбол дружини футболістів Динамо Владислав Дубінчак

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