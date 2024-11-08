Караваєв назвав причину розчарування в Динамо після поразки у Лізі Європи

Олександр Караваєв під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

Жодного набраного очка та жодного гола у чотирьох турах — такий підсумок виступу київського "Динамо" у Лізі Європи. Поразка від "Ференцвароша" взагалі вийшла нищівною для київської команди.

Захисник "Динамо" Олександр Караваєв назвав причини фіаско "біло-синіх" в інтерв'ю офіційному сайту клубу.

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Київське "Динамо" провело у меншості більшу частину матчу четвертого туру проти угорського "Ференцвароша". Українська команда зіграла два різні тайми. У першому з них "біло-синім" ніщо не заважало діяти на рівних із суперником, але після перерви на полі домінували лише гості.

Олександр Караваєв дякує вболівальникам після матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

Караваєв пояснив причину поразки

Ветеран "Динамо" не розуміє, чому Владислава Дубінчака видалили з поля через те, що він настав на ногу супернику за межами поля. Олександр Караваєв нагадав, що подібна ситуація сталася і в матчі з "Лаціо", проте тоді рефері не став діставати з кишені червону картку.

Караваєв після втраченого моменту. Фото: пресслужба "Динамо"

Караваєв заявив, що вилучення не завадило "Динамо" у першому таймі. Київська команда створила багато моментів і навіть потрапила до каркасу воріт суперника. Однак після перерви ветеран не впізнав біло-синіх.

"Кожен повинен у собі розібратися і розуміти, що навіть якщо ми граємо вдесятьох, все одно не можна грати, щоб, як і раніше, дотримуватися наших домовленостей, установки на гру. Так, трохи важче, оскільки на одного гравця менше маємо, але треба грати зовсім по-іншому, віддаватися на поле", — заявив Караваєв.

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