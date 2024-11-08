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Караваев назвал причину разочарования в Динамо после поражения

8 ноября 2024 13:16
Станислав Костюк - Редактор
Караваев назвал причину разочарования в Динамо после поражения в Лиге Европы
Александр Караваев во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"
Станислав Костюк - Редактор

Ни одного набранного очка и ни одного гола в четырех турах — таков итог выступления киевского "Динамо" в Лиге Европы. Поражение от "Ференцвароша" и вовсе получилось сокрушительным для киевской команды. 

Защитник "Динамо" Александр Караваев назвал причины фиаско "бело-синих" в интервью официальному сайту клуба. 

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Киевское "Динамо" провело в меньшинстве большую часть матча четвертого тура против венгерского "Ференцвароша". Украинская команда сыграла два разных тайма. В первом из них "бело-синим" ничто не мешало действовать на равных с соперником, но после перерыва на поле доминировали только гости. 

Александр Караваев
Александр Караваев благодарит болельщиков после матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

Караваев объяснил причину поражения 

Ветеран "Динамо" не понимает, почему Владислава Дубинчака удалили с поля из-за того, что он наступил на ногу сопернику за пределами поля. Александр Караваев напомнил, что подобная ситуация произошла и в матче с "Лацио", однако тогда рефери не стал доставать из кармана красную карточку. 

Александр Караваев
Караваев после упущенного момента. Фото: пресс-служба "Динамо"

Караваев заявил, что удаление не помешало "Динамо" в первом тайме. Киевская команда создала много моментов и даже попала в каркас ворот соперника. Однако после перерыва ветеран не узнал "бело-синих". 

"Каждый должен в себе разобраться и понимать, что даже если мы играем вдесятером, все равно нельзя играть, чтобы по-прежнему придерживаться наших договоренностей, установки на игру. Да, немного тяжелее, поскольку на одного игрока меньше имеем, но нужно играть совсем по-другому, отдаваться на поле", — заявил Караваев. 

Напомним, футболист мадридского "Реала" Килиан Мбаппе заявил, что он разочаровался в испанской команде. 

Криштиану Роналду может перейти в клуб, который в каждом сезоне борется за трофеи. 

Тренер "Челси" Энцо Мареска прокомментировал игру Михаила Мудрика в этом сезоне. 

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Динамо Лига Европы Александр Караваев футбол спорт

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