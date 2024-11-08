Жена Дубинчака грубо ответила на критику после поражения.

Мирослава Дубинчак.

Киевское "Динамо" провело матч 4-го тура основного этапа Лиги Европы 2024/25 с венгерским "Ференцварошем". Киевляне потерпели поражение и встреча закончилась со счетом 4:0.

Жена игрока "Динамо" Дубинчака резко выразилась в соцсетях после матча.

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Сообщение Мирославы Дубинчак

Известно, что "Динамо" осталось играть в меньшинстве после удаления защитника Владислава Дубинчака на 17-й минуте. После этого инцидента болельщики киевского клуба начали писать жене игрока.

Сообщение Мирославе Дубинчак. Фото: скриншот из соцсетей

Впоследствии в своем Telegram-канале она разместила ответ на сообщение и отметила, что хочет ответить однажды "всем экспертам".

"Нужно как-то комментировать? Вася идет н***й и каждый, кто о моем муже хотя бы слово кривое скажет. Все, я в комментарии не захожу, потому что есть большое желание каждому "эксперту" написать то же, что и Васе. Ох с**а они меня все сейчас бесят! Откуда у людей столько желчи?" , – написала девушка.

Известно, что в следующем туре Лиги Европы "Динамо" примет чешскую "Викторию" Пльзень дома, а венгерский "Ференцварош" сыграет против шведского "Мальме".

"Динамо" — "Ференцварош" – 0:4

Голы: Б. Варга, 54, 67, Захарияссен, 56, Салданья, 76

Напомним, Андрей Лунин может получить заманчивое предложение от итальянского клуба, готового предложить "Реалу" за голкипера 17 миллионов евро.

Главный тренер "Челси" после последнего матча отметил игру Михаила Мудрика, которому удалось забить гол в ворота "Ноа".

Килиан Мбаппе заявил, что сильно разочарован решениями тренера "Реала", ведь его используют в "невыгодной" позиции в атаке.