Дружина Луніна здивувала заявою про поповнення в родині

Андрій Лунін із дружиною Анастасією. Фото: instagram.com/a.nastasica/

Життя воротаря мадридського "Реала" та збірної України Андрія Луніна привертає увагу не тільки вболівальників, а й ЗМІ, особливо коли мова заходить про особисте життя футболіста. Цього разу інтерес викликала публікація дружини голкіпера.

Як повідомила Анастасія Луніна на своїй сторінці в Instagram, у їхній родині відбулися важливі зміни. Підписники активно обговорювали цей пост та ставили запитання про майбутнє пари.

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Сам Андрій Лунін проводить один із найуспішніших сезонів у кар'єрі. У нинішньому розіграші Ла-Ліги та Ліги чемпіонів він провів 29 матчів, пропустивши 24 голи й оформивши 13 "сухих" ігор. Такі результати дозволили йому зміцнитися в основі "Реала" та заслужити визнання як серед тренерів, так й серед фанатів.

Андрій Лунін на тренуванні. Фото: instagram.com/realmadrid/

Що може змінити сім'я Луніних

У відповідях підписникам Анастасія розкрила, що вони з Андрієм поки що не планують народження другої дитини. Ця заява стала відповіддю на численні запитання шанувальників про те, чи готова пара до поповнення в родині.

Відповідь Анастасії Луніної. Фото: instagram.com/a.nastasica/

Анастасія та Андрій познайомилися в Дніпрі ще за часів юнацької кар'єри Луніна. Їхні стосунки почалися задовго до того, як футболіст став гравцем "Реала", і супроводжувалися переїздами в різні країни. Нині пара виховує сина Андрія, якому в травні виповниться три роки.

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