Жена Лунина удивила заявлением о пополнении в семье

Андрей Лунин с женой Анастасией. Фото: instagram.com/a.nastasica/

Жизнь вратаря мадридского "Реала" и сборной Украины Андрея Лунина привлекает внимание не только болельщиков, но и СМИ, особенно когда речь заходит о личной жизни футболиста. В этот раз интерес вызвала публикация супруги голкипера.

Как сообщила Анастасия Лунина на своей странице в Instagram, в их семье произошли важные изменения. Подписчики активно обсуждали этот пост и задавали вопросы о будущем пары.

Реклама

Читайте также:

Сам Андрей Лунин проводит один из самых успешных сезонов в карьере. В нынешнем розыгрыше Ла Лиги и Лиги чемпионов он провел 29 матчей, пропустив 24 гола и оформив 13 "сухих" игр. Такие результаты позволили ему укрепиться в основе "Реала" и заслужить признание как среди тренеров, так и среди фанатов.

Андрей Лунин на тренировке. Фото: instagram.com/realmadrid/

Что может изменить семья Луниных

В ответах подписчикам Анастасия раскрыла, что они с Андреем пока не планируют рождение второго ребенка. Это заявление стало ответом на многочисленные вопросы поклонников о том, готова ли пара к пополнению в семье.

Ответ Анастасии Луниной. Фото: instagram.com/a.nastasica/

Анастасия и Андрей познакомились в Днепре ещё во времена юношеской карьеры Лунина. Их отношения начались задолго до того, как футболист стал игроком "Реала", и сопровождались переездами в разные страны. Сейчас пара воспитывает сына Андрея, которому в мае исполнится три года.

Напомним, жена Руслана Ротаня прокомментировала слухи о переходе тренера в донецкий "Шахтер".

В мадридском "Реале" утвердили дату ухода из команды одной из легенд клуба.

Полузащитник сборной Украины получит предложение от одного из итальянских клубов.

Киевское "Динамо" сможет выбрать нового главного тренера из четырех опытных кандидатов.