Дружина Кріштіану Роналду своїми формами в шкіряному вбранні підкорила Instagram

Джорджина Родрігес. Фото: instagram.com/georginagio

Найвідомішою дружиною футболіста у світовому футболі є Джорджина Родрігес — кохана 40-річного форварда "Аль-Насра" Кріштіану Роналду. Завдяки чоловікові дівчина почала активно вести соціальні мережі, де часто тішить підписників яскравими фотознімками.

На одному зі знімків в Instagram дівчина показала свої видатні форми.

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Зазначимо, що зараз з дружин зі світу футболу у Родрігес найпопулярніша сторінка в Instagram. У Джорджини 65,4 млн фоловерів. Більше було тільки у колишньої дівчини Жерара Піке Шакіри — понад 90 мільйонів.

Груди дружини Роналду

Родрігес у соцмережах поділилася знімком, де вона одягнена в шкіряний одяг. При цьому, у неї настільки глибоке декольте, що відразу увагу привертають її величезні груди.

Джорджина Родрігес. Фото: instagram.com/georginagio

Дивлячись на фото, створюється враження, що одяг насилу стримує форми дівчини. Кріштіану знімок сподобався, і він його відзначив.

Зазначимо, що своє вбрання Родрігес вибрала на показ дизайнера Людовика де Сен-Сернена.

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