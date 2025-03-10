Дружина Кріштіану Роналду своїми формами в шкіряному вбранні підкорила Instagram

Дружина Роналду показала свої величезні груди
Найвідомішою дружиною футболіста у світовому футболі є Джорджина Родрігес — кохана 40-річного форварда "Аль-Насра" Кріштіану Роналду. Завдяки чоловікові дівчина почала активно вести соціальні мережі, де часто тішить підписників яскравими фотознімками.
На одному зі знімків в Instagram дівчина показала свої видатні форми.
Зазначимо, що зараз з дружин зі світу футболу у Родрігес найпопулярніша сторінка в Instagram. У Джорджини 65,4 млн фоловерів. Більше було тільки у колишньої дівчини Жерара Піке Шакіри — понад 90 мільйонів.
Груди дружини Роналду
Родрігес у соцмережах поділилася знімком, де вона одягнена в шкіряний одяг. При цьому, у неї настільки глибоке декольте, що відразу увагу привертають її величезні груди.
Дивлячись на фото, створюється враження, що одяг насилу стримує форми дівчини. Кріштіану знімок сподобався, і він його відзначив.
Зазначимо, що своє вбрання Родрігес вибрала на показ дизайнера Людовика де Сен-Сернена.
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