Роналду обдарував Джорджину каблучкою з діамантами і букетом троянд

Роналду вручив дружині неймовірно красивий і дорогий подарунок
Легендарний португальський футболіст Кріштіану Роналду знову порадував свою дружину Джорджину Родрігес. Цього разу дівчина отримала дуже цінний подарунок.
Про подарунок Родрігес повідомила в Instagram.
Зазначимо, що Джорджина також непогано заробляє на Instagram, де у неї 65,4 млн фоловерів.
Роналдо порадував свою дружину
Родрігес опублікувала фото з подарунками. На знімках був величезний букет троянд і каблучка з безліччю діамантів.
Точна ціна подарованої каблучки невідома, але вигляд вона має дуже дорогий.
Подібні подарунки є підйомними для Роналду, який тільки від "Аль-Насра" заробляє 200 млн євро на рік. Ще більші доходи йому приносять реклама, соціальні мережі та бізнес.
Роналду в поточному сезоні провів 28 матчів, у яких забив 24 м'ячі та зробив чотири асисти.
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