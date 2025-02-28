Роналду обдарував Джорджину каблучкою з діамантами і букетом троянд

Джорджина Родрігес. Фото: instagram.com/georginagio

Легендарний португальський футболіст Кріштіану Роналду знову порадував свою дружину Джорджину Родрігес. Цього разу дівчина отримала дуже цінний подарунок.

Про подарунок Родрігес повідомила в Instagram.

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Джорджина Родрігес і Кріштіану Роналду. Фото: instagram.com/georginagio

Зазначимо, що Джорджина також непогано заробляє на Instagram, де у неї 65,4 млн фоловерів.

Роналдо порадував свою дружину

Родрігес опублікувала фото з подарунками. На знімках був величезний букет троянд і каблучка з безліччю діамантів.

Точна ціна подарованої каблучки невідома, але вигляд вона має дуже дорогий.

Джорджина Родрігес. Фото: instagram.com/georginagio

Подібні подарунки є підйомними для Роналду, який тільки від "Аль-Насра" заробляє 200 млн євро на рік. Ще більші доходи йому приносять реклама, соціальні мережі та бізнес.

Роналду в поточному сезоні провів 28 матчів, у яких забив 24 м'ячі та зробив чотири асисти.

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