Роналду одарил Джорджину кольцом с бриллиантами и букетом роз

Джорджина Родригес. Фото: instagram.com/georginagio

Легендарный португальский футболист Криштиану Роналду снова порадовал свою жену Джорджину Родригес. На этот раз девушка получила очень ценный подарок.

О подарке Родригес сообщила в Instagram.

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Джорджина Родригес и Криштиану Роналду. Фото: instagram.com/georginagio

Отметим, что Джорджина также неплохо зарабатывает на Instagram, где у нее 65,4 млн фолловеров.

Роналдо порадовал свою жену

Родригес опубликовала фото с подарками. На снимках был огромный букет роз и кольцо с множеством бриллиантов.

Точная цена подаренного кольца неизвестна, но выглядит оно очень дорого.

Джорджина Родригес. Фото: instagram.com/georginagio

Подобные подарки являются подъемными для Роналду, который только от "Аль-Насра" зарабатывает 200 млн евро в год. Еще большие доходы ему приносят реклама, социальные сети и бизнес.

Роналду в текущем сезоне провел 28 матчей, в которых забил 24 мяча и сделал четыре ассиста.

Напомним, ранее украинские футболисты часто переходили выступать за сборную Россию.

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