Роналду одарил Джорджину кольцом с бриллиантами и букетом роз

Роналду вручил жене невероятно красивый и дорогой подарок
Легендарный португальский футболист Криштиану Роналду снова порадовал свою жену Джорджину Родригес. На этот раз девушка получила очень ценный подарок.
О подарке Родригес сообщила в Instagram.
Отметим, что Джорджина также неплохо зарабатывает на Instagram, где у нее 65,4 млн фолловеров.
Роналдо порадовал свою жену
Родригес опубликовала фото с подарками. На снимках был огромный букет роз и кольцо с множеством бриллиантов.
Точная цена подаренного кольца неизвестна, но выглядит оно очень дорого.
Подобные подарки являются подъемными для Роналду, который только от "Аль-Насра" зарабатывает 200 млн евро в год. Еще большие доходы ему приносят реклама, социальные сети и бизнес.
Роналду в текущем сезоне провел 28 матчей, в которых забил 24 мяча и сделал четыре ассиста.
Напомним, ранее украинские футболисты часто переходили выступать за сборную Россию.
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