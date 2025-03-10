Жена Криштиану Роналду своими формами в кожаном наряде покорила Instagram

Жена Роналду показала свою огромную грудь
Самой известной женой футболиста в мировом футболе является Джорджина Родригес — любимая 40-летнего форварда "Аль-Насра" Криштиану Роналду. Благодаря мужу девушка начала активно вести социальные сети, где часто радует подписчиков яркими фотографиями.
На одном из снимков в Instagram девушка показала свои выдающиеся формы.
Отметим, что сейчас в жен из мира футбола у Родригес самая популярная страница в Instagram. У Джорджины 65,4 млн фолловеров. Больше было только у бывшей девушки Жерара Пике Шакиры — свыше 90 миллионов.
Грудь жены Роналду
Родригес в соцсетях поделилась снимком, где она одета в кожаную одежду. При этом, у нее настолько глубокое декольте, что сразу внимание привлекает ее огромная грудь.
Глядя на фото, создается впечатление, что одежда с трудом сдерживает формы девушки. Криштиану снимок понравился, и он его отметил.
Отметим, что свой наряд Родригес выбрала на показ дизайнера Людовика де Сен-Сернена.
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