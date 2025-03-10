Жена Криштиану Роналду своими формами в кожаном наряде покорила Instagram

Джорджина Родригес. Фото: instagram.com/georginagio

Самой известной женой футболиста в мировом футболе является Джорджина Родригес — любимая 40-летнего форварда "Аль-Насра" Криштиану Роналду. Благодаря мужу девушка начала активно вести социальные сети, где часто радует подписчиков яркими фотографиями.

На одном из снимков в Instagram девушка показала свои выдающиеся формы.

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Отметим, что сейчас в жен из мира футбола у Родригес самая популярная страница в Instagram. У Джорджины 65,4 млн фолловеров. Больше было только у бывшей девушки Жерара Пике Шакиры — свыше 90 миллионов.

Грудь жены Роналду

Родригес в соцсетях поделилась снимком, где она одета в кожаную одежду. При этом, у нее настолько глубокое декольте, что сразу внимание привлекает ее огромная грудь.

Джорджина Родригес. Фото: instagram.com/georginagio

Глядя на фото, создается впечатление, что одежда с трудом сдерживает формы девушки. Криштиану снимок понравился, и он его отметил.

Отметим, что свой наряд Родригес выбрала на показ дизайнера Людовика де Сен-Сернена.

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