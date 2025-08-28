Дружина Сергія Сидорчука вразила гарячою фотосесією на 35-річчя

Дружина Сидорчука вразила гарячою фотосесією на свій ювілей
Дружина футболіста бельгійського "Вестерло" Сергія Сидорчука Ганна порадувала своїх фоловерів. Цього разу нова фотосесія була пов'язана з її 35-річчям.
Фотосесію та відео з неї Ганна опублікувала в Instagram.
Зазначимо, що Сидорчук не дуже активно веде соціальні мережі. В Instagram у дівчини всього 9 187 фоловерів.
Дружина Сидорчука виступила на межі фолу
Зі своїми підписниками Сидорчук поділилася підбіркою гарячих фото, де з’явилася в ефектному образі в чорній білизні.
"35. Все ще у головній ролі", — підписала публікацію Ганна Сидорчук.
На знімках вона продемонструвала впевненість і свій агресивний стиль та чарівну посмішку.
Сидорчук тривалий термін був капітаном київського "Динамо" та грав за збірну України. У 2023 році він продовжив кар’єру в Бельгії, приєднавшись до "Вестерло".
Нагадаємо, "Полісся" веде перемовини щодо зіркових вільних агентів.
У київського "Динамо" мало шансів пройти ізраїльський "Маккабі" Тель-Авів у Лізі Європи — де і коли дивитися матч-відповідь.
Джерела в "ПСЖ" повідомило, чи помирилися Ілля Забарний і Матвій Сафонов.
Читайте Новини.LIVE!