Дружина Сергія Сидорчука вразила гарячою фотосесією на 35-річчя

Ганна Сидорчук. Фото: instagram.com/njyta.si/#

Дружина футболіста бельгійського "Вестерло" Сергія Сидорчука Ганна порадувала своїх фоловерів. Цього разу нова фотосесія була пов'язана з її 35-річчям.

Фотосесію та відео з неї Ганна опублікувала в Instagram.

Зазначимо, що Сидорчук не дуже активно веде соціальні мережі. В Instagram у дівчини всього 9 187 фоловерів.

Дружина Сидорчука виступила на межі фолу

Зі своїми підписниками Сидорчук поділилася підбіркою гарячих фото, де з’явилася в ефектному образі в чорній білизні.

"35. Все ще у головній ролі", — підписала публікацію Ганна Сидорчук.

На знімках вона продемонструвала впевненість і свій агресивний стиль та чарівну посмішку.

Сидорчук тривалий термін був капітаном київського "Динамо" та грав за збірну України. У 2023 році він продовжив кар’єру в Бельгії, приєднавшись до "Вестерло".

