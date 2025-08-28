Відео
Головна Спорт Дружина Сидорчука вразила гарячою фотосесією на свій ювілей

Дружина Сидорчука вразила гарячою фотосесією на свій ювілей

Ua ru
Дата публікації: 28 серпня 2025 08:41
Дружина Сергія Сидорчука вразила гарячою фотосесією на 35-річчя
Ганна Сидорчук. Фото: instagram.com/njyta.si/#

Дружина футболіста бельгійського "Вестерло" Сергія Сидорчука Ганна порадувала своїх фоловерів. Цього разу нова фотосесія була пов'язана з її 35-річчям.

Фотосесію та відео з неї Ганна опублікувала в Instagram.

A post shared by Anna Sydorchuk (@njyta.si)

Зазначимо, що Сидорчук не дуже активно веде соціальні мережі. В Instagram у дівчини всього 9 187 фоловерів.

Дружина Сидорчука виступила на межі фолу

Зі своїми підписниками Сидорчук поділилася підбіркою гарячих фото, де з’явилася в ефектному образі в чорній білизні.

"35. Все ще у головній ролі", — підписала публікацію Ганна Сидорчук.

На знімках вона продемонструвала впевненість і свій агресивний стиль та чарівну посмішку.

Анна Сидорчук
Ганна Сидорчук. Фото: instagram.com/njyta.si/#
Анна Сидорчук
Ганна Сидорчук. Фото: instagram.com/njyta.si/#
Анна Сидорчук
Ганна Сидорчук. Фото: instagram.com/njyta.si/#
Анна Сидорчук
Ганна Сидорчук. Фото: instagram.com/njyta.si/#
Анна Сидорчук
Ганна Сидорчук. Фото: instagram.com/njyta.si/#

Сидорчук тривалий термін був капітаном київського "Динамо" та грав за збірну України. У 2023 році він продовжив кар’єру в Бельгії, приєднавшись до "Вестерло".

Нагадаємо, "Полісся" веде перемовини щодо зіркових вільних агентів.

У київського "Динамо" мало шансів пройти ізраїльський "Маккабі" Тель-Авів у Лізі Європи — де і коли дивитися матч-відповідь.

Джерела в "ПСЖ" повідомило, чи помирилися Ілля Забарний і Матвій Сафонов.

футбол Сергій Сидорчук українські легіонери (футбол) Вестерло дружини футболістів
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
