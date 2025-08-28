Жена Сергея Сидорчука поразила горячей фотосессией на 35-летие

Жена Сидорчука поразила горячей фотосессией на свой юбилей
Жена футболиста бельгийского "Вестерло" Сергея Сидорчука Анна порадовала своих фолловеров. На этот раз новая фотосессия была связана с ее 35-летием.
Фотосессию и видео с нее Анна опубликовала в Instagram.
Отметим, что Сидорчук не очень активно ведет социальные сети. В Instagram у девушки всего 9 187 фолловеров.
Жена Сидорчука выступила на грани фола
Со своими подписчиками Сидорчук поделилась подборкой горячих фото, где предстала в эффектном образе в черном белье.
"35. Все еще в главной роли", — подписала публикацию Анна Сидорчук.
На снимках она продемонстрировала уверенность и свой агрессивный стиль и очаровательную улыбку.
Сидорчук длительный срок был капитаном киевского "Динамо" и играл за сборную Украины. В 2023 году он продолжил карьеру в Бельгии, присоединившись к "Вестерло".
