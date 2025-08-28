Видео
Главная Спорт Жена Сидорчука поразила горячей фотосессией на свой юбилей

Жена Сидорчука поразила горячей фотосессией на свой юбилей

Ua ru
Дата публикации 28 августа 2025 08:41
Жена Сергея Сидорчука поразила горячей фотосессией на 35-летие
Анна Сидорчук. Фото: instagram.com/njyta.si/#

Жена футболиста бельгийского "Вестерло" Сергея Сидорчука Анна порадовала своих фолловеров. На этот раз новая фотосессия была связана с ее 35-летием.

Фотосессию и видео с нее Анна опубликовала в Instagram.

A post shared by Anna Sydorchuk (@njyta.si)

Отметим, что Сидорчук не очень активно ведет социальные сети. В Instagram у девушки всего 9 187 фолловеров.

Жена Сидорчука выступила на грани фола

Со своими подписчиками Сидорчук поделилась подборкой горячих фото, где предстала в эффектном образе в черном белье.

"35. Все еще в главной роли", — подписала публикацию Анна Сидорчук.

На снимках она продемонстрировала уверенность и свой агрессивный стиль и очаровательную улыбку.

Анна Сидорчук
Анна Сидорчук. Фото: instagram.com/njyta.si/#
Анна Сидорчук
Анна Сидорчук. Фото: instagram.com/njyta.si/#
Анна Сидорчук
Анна Сидорчук. Фото: instagram.com/njyta.si/#
Анна Сидорчук
Анна Сидорчук. Фото: instagram.com/njyta.si/#
Анна Сидорчук
Анна Сидорчук. Фото: instagram.com/njyta.si/#

Сидорчук длительный срок был капитаном киевского "Динамо" и играл за сборную Украины. В 2023 году он продолжил карьеру в Бельгии, присоединившись к "Вестерло".

Напомним, "Полесье" ведет переговоры по звездным свободным агентам.

У киевского "Динамо" мало шансов пройти израильский "Маккаби" Тель-Авив в Лиге Европы — где и когда смотреть ответный матч.

Источники в "ПСЖ" сообщили, помирились ли Илья Забарный и Матвей Сафонов.

футбол Сергей Сидорчук украинские легионеры (футбол) Вестерло жены футболистов
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
