Жена Сергея Сидорчука поразила горячей фотосессией на 35-летие

Анна Сидорчук. Фото: instagram.com/njyta.si/#

Жена футболиста бельгийского "Вестерло" Сергея Сидорчука Анна порадовала своих фолловеров. На этот раз новая фотосессия была связана с ее 35-летием.

Фотосессию и видео с нее Анна опубликовала в Instagram.

Отметим, что Сидорчук не очень активно ведет социальные сети. В Instagram у девушки всего 9 187 фолловеров.

Жена Сидорчука выступила на грани фола

Со своими подписчиками Сидорчук поделилась подборкой горячих фото, где предстала в эффектном образе в черном белье.

"35. Все еще в главной роли", — подписала публикацию Анна Сидорчук.

На снимках она продемонстрировала уверенность и свой агрессивный стиль и очаровательную улыбку.

Сидорчук длительный срок был капитаном киевского "Динамо" и играл за сборную Украины. В 2023 году он продолжил карьеру в Бельгии, присоединившись к "Вестерло".

