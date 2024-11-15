Дружина Циганкова красиво привітала гравця з днем народження

Віктор Циганков в Іспанії Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Один із лідерів середньої лінії збірної України Віктор Циганков продовжує відновлюватися від травми Футболіст провів першу половину свого святкового дня у спортзалі.

Романа Циганкова привітала свого чоловіка з днем народження на своїй сторінці в Instagram.

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У п'ятницю, 15 листопада, свій 27 день народження святкує хавбек іспанської "Жирони" та збірної України Віктор Циганков. Він уже півтора місяця не виходив на поле через травму, а тому провів значну частину свята у спортзалі.

Віктор Циганков працює на тренуванні Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Циганков продемонстрував, як працює з вагами. Спортсмен вже присідає зі штангою і виконує жим від грудей. Також він тренується із м'ячем на клубній базі.

Як Циганкова привітала дружина

Дружина гравця Романа присвятила гравцеві каталонської команди гарне повідомлення у соціальній мережі. Воно опубліковане на фоні відео за участю футболіста, який з посмішкою дивиться у камеру та демонструє повітряний поцілунок.

Романа Циганкова привітала чоловіка. Фото: instagram.com/manaromana8/

"З Днем Народження, моя персональна легенда! Мало хто знає, що в тебе золоте серце та сталева воля, але я розумію, як мені пощастило. Не зупиняйся", — написала Романа Циганкова.

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