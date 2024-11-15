Жена Цыганкова красиво поздравила игрока с днем рождения

Виктор Цыганков в Испании. Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Один из лидеров средней линии сборной Украины Виктор Цыганков продолжает восстанавливаться от травмы. Футболист провел первую половину дня в спортзале.

Романа Цыганкова поздравила своего супруга с днем рождения на своей странице в Instagram.

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В пятницу, 15 ноября, свой 27 день рождения празднует хавбек испанской "Жироны" и сборной Украины Виктор Цыганков. Он уже полтора месяца не выходил на поле из-за травмы, а потому провел значительную часть праздника в спортзале.

Виктор Цыганков работает на тренировке. Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Цыганков продемонстрировал, как работает с весами. Спортсмен уже приседает со штангой и выполняет жим от груди. В "Жироне" рассчитывают, что Виктор сможет вернуться на поле в ближайшее время.

Как Цыганкова поздравила жена

Супруга игрока Романа посвятила игроку каталонской команды красивое сообщение в социальной сети. Оно опубликовано на фоне видео с участием футболиста, который с улыбкой смотрит в камеру и шлет воздушный поцелуй.

Романа Цыганкова поздравила мужа. Фото: instagram.com/manaromana8/

"С Днем Рождения, моя персональная легенда! Мало кто знает, что у тебя золотое сердце и стальная воля, но я понимаю, как мне повезло. Не останавливайся", — написала Романа Цыганкова.

Напомним, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров был вынужден сделать еще одну замену в заявке национальной команды.

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