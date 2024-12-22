Дружина Усика привітала чоловіка з перемогою над Ф'юрі

Олександр Усик з дружиною Катериною. Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Олександр Усик вдруге переміг британця Тайсона Ф'юрі, найцікавіші моменти реваншу Усик — Ф'юрі доступні тут. Тепер українець звідусіль отримує привітання.

Дружина Усика Катерина активно вболівала за чоловіка у Саудівській Аравії, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на її Instagram.

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Після бою та перемоги Олександра вона присвятила йому зворушливий пост. А також опублікувала спільне фото.

Катерина та Олександр Усики. Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Що написала Катерина Усик

"З перемогою! Кохаю!", — підписала вона спільне фото з Олександром Усиком.

Усик сьогодні переміг Тайсона Ф'юрі спільним рішенням суддів та захистив титули чемпіона світу за версіями WBA, WBC та WBO.

Після переможного бою йому кинув виклик інший британець, Даніель Дюбуа. І Усик цей виклик прийняв.

Дата бою між Усиком та Дюбуа поки що невідома.

Нагадаємо, найцікавіші епізоди реваншу Усик — Ф'юрі 2 вже можна переглянути в нашій текстовій трансляції.

Після перемоги над Ф'юрі Усик підняв над головою оригінальну шаблю гетьмана України Івана Мазепи.

Усик погодився на реванш проти Даніеля Дюбуа, щоб здобути ще один чемпіонський пояс.