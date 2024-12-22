Жена Усика поздравила мужа с победой над Фьюри

Жена Усика трогательно отреагировала на победу мужа
Александр Усик во второй раз победил британца Тайсона Фьюри, самые интересные моменты реванша Усик – Фьюри доступны здесь. Теперь украинец отовсюду получает поздравления.
Жена Усика Екатерина активно болела за мужа в Саудовской Аравии, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на ее Instagram.
После боя и победы Александра она посвятила ему трогательный пост. А также опубликовала совместное фото.
Что написала Екатерина Усик
"С победой! Люблю!" , – подписала она совместное фото с Александром Усиком.
Усик сегодня победил Тайсона Фьюри совместным решением судей и защитил титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBC и WBO.
После победного боя ему бросил вызов другой британец, Даниэль Дюбуа. И Усик этот вызов принял.
Дата боя между Усиком и Дюбуа пока неизвестна.
Напомним, самые интересные эпизоды реванша Усик-Фьюри 2 уже можно посмотреть в нашей текстовой трансляции.
После победы над Фьюри Усик поднял над головой оригинальную саблю гетмана Украины Ивана Мазепы.
Усик согласился на реванш против Даниэля Дюбуа, чтобы получить еще один чемпионский пояс.
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