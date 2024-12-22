Жена Усика поздравила мужа с победой над Фьюри

Александр Усик с женой Екатериной. Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Александр Усик во второй раз победил британца Тайсона Фьюри, самые интересные моменты реванша Усик – Фьюри доступны здесь. Теперь украинец отовсюду получает поздравления.

Жена Усика Екатерина активно болела за мужа в Саудовской Аравии, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на ее Instagram.

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После боя и победы Александра она посвятила ему трогательный пост. А также опубликовала совместное фото.

Екатерина и Александр Усики. Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Что написала Екатерина Усик

"С победой! Люблю!" , – подписала она совместное фото с Александром Усиком.

Усик сегодня победил Тайсона Фьюри совместным решением судей и защитил титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBC и WBO.

После победного боя ему бросил вызов другой британец, Даниэль Дюбуа. И Усик этот вызов принял.

Дата боя между Усиком и Дюбуа пока неизвестна.

Напомним, самые интересные эпизоды реванша Усик-Фьюри 2 уже можно посмотреть в нашей текстовой трансляции.

После победы над Фьюри Усик поднял над головой оригинальную саблю гетмана Украины Ивана Мазепы.

Усик согласился на реванш против Даниэля Дюбуа, чтобы получить еще один чемпионский пояс.