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Жена Усика трогательно отреагировала на победу мужа

22 декабря 2024 03:47
Алексей Паламарчук - Редактор
Жена Усика поздравила мужа с победой над Фьюри
Александр Усик с женой Екатериной. Фото: instagram.com/usyk_kate1505
Алексей Паламарчук - Редактор

Александр Усик во второй раз победил британца Тайсона Фьюри, самые интересные моменты реванша Усик – Фьюри доступны здесь. Теперь украинец отовсюду получает поздравления.

Жена Усика Екатерина активно болела за мужа в Саудовской Аравии, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на ее Instagram.

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После боя и победы Александра она посвятила ему трогательный пост. А также опубликовала совместное фото.

Екатерина Усик
Екатерина и Александр Усики. Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Что написала Екатерина Усик

"С победой! Люблю!" , – подписала она совместное фото с Александром Усиком.

Усик сегодня победил Тайсона Фьюри совместным решением судей и защитил титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBC и WBO.

После победного боя ему бросил вызов другой британец, Даниэль Дюбуа. И Усик этот вызов принял.

Дата боя между Усиком и Дюбуа пока неизвестна.

Напомним, самые интересные эпизоды реванша Усик-Фьюри 2 уже можно посмотреть в нашей текстовой трансляции.

После победы над Фьюри Усик поднял над головой оригинальную саблю гетмана Украины Ивана Мазепы.

Усик согласился на реванш против Даниэля Дюбуа, чтобы получить еще один чемпионский пояс.

спорт Александр Усик бокс Екатерина Усик Усик — Фьюри 2

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