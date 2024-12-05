Дружина Циганкова підтримала чоловіка після чергової травми

Дружина зірки збірної України підтримала гравця під час травми
Один із лідерів збірної України з футболу, гравець іспанської "Жирони" Віктор Циганков продовжує своє відновлення після важкої травми. На жаль, це не перше пошкодження, яке отримав футболіст останнім часом.
Дружина Циганкова, Романа у своєму Instagram висловила підтримку чоловікові, повідомляє портал Новини.LIVE.
Вона зазначила, що мало хто знає, як Віктор працює над собою кожного дня.
Що написала Циганкова
"Ти, Віктор Циганков, не любиш багато говорити, адже віриш, що слова значать менше, ніж дії. Саме тому я пишу це без твого дозволу", — розпочала свій пост Романа.
Вона підкреслила, що мало хто знає, "яку титанічну працю ти виконуєш кожного дня, щоб бути там, де хочеш".
"А ще є думка тих, хто вважає, що вони "знають". Але, попри все, ти продовжуєш робити свою справу, тому що наприкінці дня тільки ти знаєш, що потрібно, щоб пройти свій унікальний шлях і впоратися з перешкодами на ньому", — додала дружина футболіста.
Наприкінці вона закликала усіх пам'ятати про те, що поки людина не побуває на місці іншої людини, вона не може по-справжньому судити про неї.
Нагадаємо, український футболіст Віктор Циганков отримав чергову травму.
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