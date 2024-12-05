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Дружина зірки збірної України підтримала гравця під час травми

5 грудня 2024 14:28
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»
Дружина Циганкова підтримала чоловіка після чергової травми
Подружжя Циганкових. Фото: instagram.com/manaromana8
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»

Один із лідерів збірної України з футболу, гравець іспанської "Жирони" Віктор Циганков продовжує своє відновлення після важкої травми. На жаль, це не перше пошкодження, яке отримав футболіст останнім часом. 

Дружина Циганкова, Романа у своєму Instagram висловила підтримку чоловікові, повідомляє портал Новини.LIVE. 

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Вона зазначила, що мало хто знає, як Віктор працює над собою кожного дня.

Сім'я Циганкових
Сім'я Циганкових. Фото: instagram.com/manaromana8

 

Що написала Циганкова

"Ти, Віктор Циганков, не любиш багато говорити, адже віриш, що слова значать менше, ніж дії. Саме тому я пишу це без твого дозволу", — розпочала свій пост Романа.

Вона підкреслила, що мало хто знає, "яку титанічну працю ти виконуєш кожного дня, щоб бути там, де хочеш".

"А ще є думка тих, хто вважає, що вони "знають". Але, попри все, ти продовжуєш робити свою справу, тому що наприкінці дня тільки ти знаєш, що потрібно, щоб пройти свій унікальний шлях і впоратися з перешкодами на ньому", — додала дружина футболіста. 

Наприкінці вона закликала усіх пам'ятати про те, що поки людина не побуває на місці іншої людини, вона не може по-справжньому судити про неї.

Нагадаємо, український футболіст Віктор Циганков отримав чергову травму

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спорт футбол Збірна України з футболу Віктор Циганков Жирона

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