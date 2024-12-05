Жена Цыганкова поддержала мужа после очередной травмы

Жена звезды сборной Украины поддержала игрока во время травмы
Один из лидеров сборной Украины по футболу, игрок испанской "Жироны" Виктор Цыганков продолжает свое восстановление после тяжелой травмы. К сожалению, это не первое повреждение, которое получил футболист в последнее время.
Жена Цыганкова, Романа в своем Instagram выразила поддержку мужу, сообщает портал Новини.LIVE.
Она отметила, что мало кто знает, как Виктор работает над собой каждый день.
Что написала Цыганкова
"Ты, Виктор Цыганков, не любишь много говорить, ведь веришь, что слова означают меньше, чем действия. Именно поэтому я пишу это без твоего разрешения" , — начала свой пост Романа.
Она подчеркнула, что мало кто знает, "какой титанический труд ты выполняешь каждый день, чтобы быть там, где хочешь" .
"А еще есть мнение тех, кто считает, что они "знают". Но, несмотря ни на что, ты продолжаешь делать свое дело, потому что в конце дня только ты знаешь, что нужно, чтобы пройти свой уникальный путь и справиться с препятствиями на нем" , — добавила жена футболиста.
В конце она призвала всех помнить о том, что пока человек не побывает на месте другого человека, он не может по-настоящему судить о нем.
Напомним, украинский футболист Виктор Цыганков получил очередную травму .
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