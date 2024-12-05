Жена Цыганкова поддержала мужа после очередной травмы

Семья Цыганковых. Фото: instagram.com/manaromana8

Один из лидеров сборной Украины по футболу, игрок испанской "Жироны" Виктор Цыганков продолжает свое восстановление после тяжелой травмы. К сожалению, это не первое повреждение, которое получил футболист в последнее время.

Жена Цыганкова, Романа в своем Instagram выразила поддержку мужу, сообщает портал Новини.LIVE.

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Она отметила, что мало кто знает, как Виктор работает над собой каждый день.

Семья Цыганковых. Фото: instagram.com/manaromana8

Что написала Цыганкова

"Ты, Виктор Цыганков, не любишь много говорить, ведь веришь, что слова означают меньше, чем действия. Именно поэтому я пишу это без твоего разрешения" , — начала свой пост Романа.

Она подчеркнула, что мало кто знает, "какой титанический труд ты выполняешь каждый день, чтобы быть там, где хочешь" .

"А еще есть мнение тех, кто считает, что они "знают". Но, несмотря ни на что, ты продолжаешь делать свое дело, потому что в конце дня только ты знаешь, что нужно, чтобы пройти свой уникальный путь и справиться с препятствиями на нем" , — добавила жена футболиста.

В конце она призвала всех помнить о том, что пока человек не побывает на месте другого человека, он не может по-настоящему судить о нем.

Напомним, украинский футболист Виктор Цыганков получил очередную травму .

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