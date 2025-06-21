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Головна Спорт Дружині ексгравця збірної України довелося роздягнутися — фото

Дружині ексгравця збірної України довелося роздягнутися — фото

Ua en ru
Дата публікації: 21 червня 2025 08:50
Дружина Качараби вразила ідеальними оголеними формами на новому фото
Божена Качараба. Фото: instagram.com/bozhena_kacharaba
Ключові моменти Чергова красуня опинилася серед дружин футболістів

Колишній центральний захисник збірної України Тарас Качараба вже тривалий час грає за кордоном. Продовж 10 років поряд з ним лише його дружина Божена, яка є підтримкою в житті та кар’єрі.

При цьому, крім підтримки, Божена — дуже гарна дівчина, що вона показала в Instagram.

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Божена Качараба
Тарас та Божена Качараби. Фото: instagram.com/bozhena_kacharaba

Божена не дуже активно веде свої соціальні мережі. Наразі на красуню підписаний 5601 фоловерів.

Чергова красуня опинилася серед дружин футболістів

Божена вже десять років у стосунках з Тарасом, а в 2018 році вони одружилися.  Як видно, футболіст обирав кохану не тільки за розумом, але й за красою.

Дівчина рідко публікує пікантні або вульгарні фото. Зазвичай — це елегантний та закритий стиль одягу.

Однак, в останній публікації Божена скинула одяг та зробила фото в купальнику. Виявилось, що в цієї красуні ідеальні форми.

Божена Качараба
Божена Качараба. Фото: instagram.com/bozhena_kacharaba
Божена Качараба
Божена Качараба. Фото: instagram.com/bozhena_kacharaba

Качараба, якому вже 30 років, грає у Словаччині за ДАК. Минулого сезону він виходив на поле в 32 матчах, де один м’яч та зробив три асисти.

Нагадаємо, глава УАФ Андрій Шевченко в США зустрів багато зірок футболу на Клубному чемпіонаті світу.

Англійський "Ліверпуль" хоче дати понад 100 млн  за одного з найкращих центральних нападників світу.

Лідер київського "Динамо" невдовзі може змінити команду — готується трансфер.

футбол українські легіонери (футбол) дружини футболістів Тарас Качараба "Красуня"
Ігор Терзій - Редактор
Автор:
Ігор Терзій
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