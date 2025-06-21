Дружина Качараби вразила ідеальними оголеними формами на новому фото

Дружині ексгравця збірної України довелося роздягнутися — фото
Колишній центральний захисник збірної України Тарас Качараба вже тривалий час грає за кордоном. Продовж 10 років поряд з ним лише його дружина Божена, яка є підтримкою в житті та кар’єрі.
При цьому, крім підтримки, Божена — дуже гарна дівчина, що вона показала в Instagram.
Божена не дуже активно веде свої соціальні мережі. Наразі на красуню підписаний 5601 фоловерів.
Чергова красуня опинилася серед дружин футболістів
Божена вже десять років у стосунках з Тарасом, а в 2018 році вони одружилися. Як видно, футболіст обирав кохану не тільки за розумом, але й за красою.
Дівчина рідко публікує пікантні або вульгарні фото. Зазвичай — це елегантний та закритий стиль одягу.
Однак, в останній публікації Божена скинула одяг та зробила фото в купальнику. Виявилось, що в цієї красуні ідеальні форми.
Качараба, якому вже 30 років, грає у Словаччині за ДАК. Минулого сезону він виходив на поле в 32 матчах, де один м’яч та зробив три асисти.
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