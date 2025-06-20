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Головна Спорт Дружина футболіста УПЛ повністю роздяглася заради фотосесії

Дружина футболіста УПЛ повністю роздяглася заради фотосесії

Ua en ru
Дата публікації: 20 червня 2025 07:11
Дружина українського футболіста роздяглася для гарячої фотосесії в Instagram
Єлизавета Третякова. Фото: instagram.com/tretyakovaliza
Ключові моменти Дружина футболіста показала свої груди

Упродовж останніх років серед дружин футболістів української Прем'єр-ліги сяє Єлизавета Третякова. Ця дівчина є коханою півзахисника ковалівського "Колосу" Максима Третякова.

В останніх публікаціях в Instagram Ліза вирішила взагалі роздягнутися.

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Елизавета Третьякова
Єлизавета Третякова. Фото: instagram.com/tretyakovaliza

Зазначимо, що Третякова активно веде соціальні мережі, де на неї підписано багато людей. В Instagram за дівчиною слідкують 187 тисяч фоловерів.

Дружина футболіста показала свої груди

Ліза вчергове привернула увагу відвертою фотосесією, опублікованою на загальний показ в соцмережах.

На знімках Ліза позує майже повністю оголеною, прикриваючи груди лише руками. Судячи зі сторіз, їй зробили професійний макіяж, який разом зі спокусливою усмішкою та струнким тілом допоможе зробити дуже гарячу фотосесію.

Елизавета Третьякова
Єлизавета Третякова. Фото: скриншот
Елизавета Третьякова
Єлизавета Третякова. Фото: скриншот

Зазначимо, що Ліза також приміряла спокусливу білу сукню, в якій також виглядала дуже пікантно.

Елизавета Третьякова
Єлизавета Третякова. Фото: скриншот

Максим Третьяков, відомий виступами за "Олександрію", наразі грає за "Колос". Минулого сезону він провів за ковалівців 23 гри, в яких забив два голи та зробив чотири асисти.

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футбол Колос Максим Третьяков дружини футболістів "Красуня"
Ігор Терзій - Редактор
Автор:
Ігор Терзій
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