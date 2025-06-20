Дружина українського футболіста роздяглася для гарячої фотосесії в Instagram

Єлизавета Третякова. Фото: instagram.com/tretyakovaliza

Упродовж останніх років серед дружин футболістів української Прем'єр-ліги сяє Єлизавета Третякова. Ця дівчина є коханою півзахисника ковалівського "Колосу" Максима Третякова.

В останніх публікаціях в Instagram Ліза вирішила взагалі роздягнутися.

Реклама

Читайте також:

Єлизавета Третякова. Фото: instagram.com/tretyakovaliza

Зазначимо, що Третякова активно веде соціальні мережі, де на неї підписано багато людей. В Instagram за дівчиною слідкують 187 тисяч фоловерів.

Дружина футболіста показала свої груди

Ліза вчергове привернула увагу відвертою фотосесією, опублікованою на загальний показ в соцмережах.

На знімках Ліза позує майже повністю оголеною, прикриваючи груди лише руками. Судячи зі сторіз, їй зробили професійний макіяж, який разом зі спокусливою усмішкою та струнким тілом допоможе зробити дуже гарячу фотосесію.

Єлизавета Третякова. Фото: скриншот

Єлизавета Третякова. Фото: скриншот

Зазначимо, що Ліза також приміряла спокусливу білу сукню, в якій також виглядала дуже пікантно.

Єлизавета Третякова. Фото: скриншот

Максим Третьяков, відомий виступами за "Олександрію", наразі грає за "Колос". Минулого сезону він провів за ковалівців 23 гри, в яких забив два голи та зробив чотири асисти.

Нагадаємо, київське "Динамо" плануэ вигідно продати лідера центра поля — йому шукають варіанти.

Російський футбольний коментатор більше не любить українців.

В боях з російськими окупантами загинув талановитий легкоатлет Віталій Римарук.

Українська легкоатлетка, світова рекордсменка та олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх показала, хто її мотивує.