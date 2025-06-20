Жена украинского футболиста разделась для горячей фотосессии в Instagram

Елизавета Третьякова. Фото: instagram.com/tretyakovaliza

В последние годы среди жен футболистов украинской Премьер-лиги сияет Елизавета Третьякова. Эта девушка является возлюбленной полузащитника коваливского "Колоса" Максима Третьякова.

В последних публикациях в Instagram Лиза решила вообще раздеться.

Реклама

Читайте также:

Елизавета Третьякова. Фото: instagram.com/tretyakovaliza

Отметим, что Третьякова активно ведет социальные сети, где на нее подписано много людей. В Instagram за девушкой следят 187 тысяч фолловеров.

Жена футболиста показала свою грудь

Лиза в очередной раз привлекла внимание откровенной фотосессией, опубликованной на всеобщий показ в соцсетях.

На снимках Лиза позирует почти полностью обнаженной, прикрывая грудь лишь руками. Судя по сториз, ей сделали профессиональный макияж, который вместе с соблазнительной улыбкой и стройным телом поможет сделать очень горячую фотосессию.

Елизавета Третьякова. Фото: скриншот

Елизавета Третьякова. Фото: скриншот

Отметим, что Лиза также примерила соблазнительное белое платье, в котором также выглядела очень пикантно.

Елизавета Третьякова. Фото: скриншот

Максим Третьяков, известный выступлениями за "Александрию", сейчас играет за "Колос". В прошлом сезоне он провел за коваливцев 23 игры, в которых забил два гола и сделал четыре ассиста.

Напомним, киевское "Динамо" планирует выгодно продать лидера центра поля - ему ищут варианты.

Российский футбольный комментатор больше не любит украинцев.

В боях с российскими оккупантами погиб талантливый легкоатлет Виталий Рымарук.

Украинская легкоатлетка, мировая рекордсменка и олимпийская чемпионка Ярослава Магучих показала, кто ее мотивирует.