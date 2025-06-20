Жена украинского футболиста разделась для горячей фотосессии в Instagram

Жена футболиста УПЛ полностью разделась ради фотосессии
В последние годы среди жен футболистов украинской Премьер-лиги сияет Елизавета Третьякова. Эта девушка является возлюбленной полузащитника коваливского "Колоса" Максима Третьякова.
В последних публикациях в Instagram Лиза решила вообще раздеться.
Отметим, что Третьякова активно ведет социальные сети, где на нее подписано много людей. В Instagram за девушкой следят 187 тысяч фолловеров.
Жена футболиста показала свою грудь
Лиза в очередной раз привлекла внимание откровенной фотосессией, опубликованной на всеобщий показ в соцсетях.
На снимках Лиза позирует почти полностью обнаженной, прикрывая грудь лишь руками. Судя по сториз, ей сделали профессиональный макияж, который вместе с соблазнительной улыбкой и стройным телом поможет сделать очень горячую фотосессию.
Отметим, что Лиза также примерила соблазнительное белое платье, в котором также выглядела очень пикантно.
Максим Третьяков, известный выступлениями за "Александрию", сейчас играет за "Колос". В прошлом сезоне он провел за коваливцев 23 игры, в которых забил два гола и сделал четыре ассиста.
Напомним, киевское "Динамо" планирует выгодно продать лидера центра поля - ему ищут варианты.
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