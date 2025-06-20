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Главная Спорт Жена футболиста УПЛ полностью разделась ради фотосессии

Жена футболиста УПЛ полностью разделась ради фотосессии

Ua en ru
Дата публикации 20 июня 2025 07:11
Жена украинского футболиста разделась для горячей фотосессии в Instagram
Елизавета Третьякова. Фото: instagram.com/tretyakovaliza
Ключові моменти Жена футболиста показала свою грудь

В последние годы среди жен футболистов украинской Премьер-лиги сияет Елизавета Третьякова. Эта девушка является возлюбленной полузащитника коваливского "Колоса" Максима Третьякова.

В последних публикациях в Instagram Лиза решила вообще раздеться.

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Елизавета Третьякова
Елизавета Третьякова. Фото: instagram.com/tretyakovaliza

Отметим, что Третьякова активно ведет социальные сети, где на нее подписано много людей. В Instagram за девушкой следят 187 тысяч фолловеров.

Жена футболиста показала свою грудь

Лиза в очередной раз привлекла внимание откровенной фотосессией, опубликованной на всеобщий показ в соцсетях.

На снимках Лиза позирует почти полностью обнаженной, прикрывая грудь лишь руками. Судя по сториз, ей сделали профессиональный макияж, который вместе с соблазнительной улыбкой и стройным телом поможет сделать очень горячую фотосессию.

Елизавета Третьякова
Елизавета Третьякова. Фото: скриншот
Елизавета Третьякова
Елизавета Третьякова. Фото: скриншот

Отметим, что Лиза также примерила соблазнительное белое платье, в котором также выглядела очень пикантно.

Елизавета Третьякова
Елизавета Третьякова. Фото: скриншот

Максим Третьяков, известный выступлениями за "Александрию", сейчас играет за "Колос". В прошлом сезоне он провел за коваливцев 23 игры, в которых забил два гола и сделал четыре ассиста.

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футбол Колос Максим Третьяков жены футболистов "Красотка"
Игорь Терзий - Редактор
Автор:
Игорь Терзий
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