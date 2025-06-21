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Главная Спорт Жене экс-игрока сборной Украины пришлось раздеться — фото

Жене экс-игрока сборной Украины пришлось раздеться — фото

Ua en ru
Дата публикации 21 июня 2025 08:50
Жена Качарабы поразила идеальными обнаженными формами на новом фото
Божена Качараба. Фото: instagram.com/bozhena_kacharaba
Ключові моменти Очередная красотка оказалась среди жен футболистов

Бывший центральный защитник сборной Украины Тарас Качараба уже длительное время играет за рубежом. В течение 10 лет рядом с ним только его жена Божена, которая является поддержкой в жизни и карьере.

При этом, кроме поддержки, Божена — очень красивая девушка, что она показала в Instagram.

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Божена Качараба
Тарас и Божена Качарабы, фото: instagram.com/bozhena_kacharaba

Божена не очень активно ведет свои социальные сети. Сейчас на красавицу подписан 5601 фолловер.

Очередная красотка оказалась среди жен футболистов

Божена уже десять лет в отношениях с Тарасом, а в 2018 году они поженились. Как видно, футболист выбирал возлюбленную не только по уму, но и по красоте.

Девушка редко публикует пикантные или вульгарные фото. Обычно — это элегантный и закрытый стиль одежды.

Однако, в последней публикации Божена сбросила одежду и сделала фото в купальнике. Оказалось, что у этой красавицы идеальные формы.

Божена Качараба
Божена Качараба. Фото: instagram.com/bozhena_kacharaba
Божена Качараба
Божена Качараба. Фото: instagram.com/bozhena_kacharaba

Качараба, которому уже 30 лет, играет в Словакии за ДАК. В прошлом сезоне он выходил на поле в 32 матчах, где забил один мяч и сделал три ассиста.

Напомним, глава УАФ Андрей Шевченко в США встретил много звезд футбола на Клубном чемпионате мира.

Английский "Ливерпуль" хочет дать более 100 млн за одного из лучших центральных нападающих мира.

Лидер киевского "Динамо" вскоре может сменить команду — готовится трансфер.

футбол украинские легионеры (футбол) жены футболистов Тарас Качараба "Красотка"
Игорь Терзий - Редактор
Автор:
Игорь Терзий
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