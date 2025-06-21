Жена Качарабы поразила идеальными обнаженными формами на новом фото

Божена Качараба. Фото: instagram.com/bozhena_kacharaba

Бывший центральный защитник сборной Украины Тарас Качараба уже длительное время играет за рубежом. В течение 10 лет рядом с ним только его жена Божена, которая является поддержкой в жизни и карьере.

При этом, кроме поддержки, Божена — очень красивая девушка, что она показала в Instagram.

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Тарас и Божена Качарабы, фото: instagram.com/bozhena_kacharaba

Божена не очень активно ведет свои социальные сети. Сейчас на красавицу подписан 5601 фолловер.

Очередная красотка оказалась среди жен футболистов

Божена уже десять лет в отношениях с Тарасом, а в 2018 году они поженились. Как видно, футболист выбирал возлюбленную не только по уму, но и по красоте.

Девушка редко публикует пикантные или вульгарные фото. Обычно — это элегантный и закрытый стиль одежды.

Однако, в последней публикации Божена сбросила одежду и сделала фото в купальнике. Оказалось, что у этой красавицы идеальные формы.

Божена Качараба. Фото: instagram.com/bozhena_kacharaba

Божена Качараба. Фото: instagram.com/bozhena_kacharaba

Качараба, которому уже 30 лет, играет в Словакии за ДАК. В прошлом сезоне он выходил на поле в 32 матчах, где забил один мяч и сделал три ассиста.

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