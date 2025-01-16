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Дружині лідера Арсеналу погрожують насильством фани — деталі

16 січня 2025 17:45
Станіслав Костюк - Редактор
Дружині Кая Гаверца погрожують фізичною розправою в Лондоні
Софія Гаверц на відпочинку. Фото: instagram.com/sophiaaemelia/
Станіслав Костюк - Редактор

Поліція Лондона розслідує образи на адресу Софії Гаверц, які дівчина отримала після одного з матчів "Арсеналу". Вболівальники погрожували їй насильством через гру німецького футболіста.

Тренер "канонірів" закликав фанів не допускати подібних інцидентів, повідомляє Standard

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Кай Гаверц став одним з антигероїв матчу Кубка Англії проти "Манчестер Юнайтед". Він не реалізував гольовий шанс під час поєдинку і не реалізував післяматчевий одинадцятиметровий удар. У підсумку "Арсенал" програв "червоним дияволам" по пенальті. 

Кай Хаверц
Кай Гаверц під час матчу. Фото: Reuters/John Sibley

Вболівальники погрожують дружині Гаверца 

Сам футболіст не постраждав після невдалого поєдинку. Негатив дістався його дружині Софії. Деякі фани погрожували їй письмово, телефоном і в соціальних мережах. Вони обіцяли "вбити" не тільки дівчину, а і її ненароджену дитину.

Кай і Софія Хаверц
Кай Гаверц із дружиною Софією. Фото: instagram.com/sophiaaemelia/

Налякана Софія звернулася в поліцію, яка прийняла заяву й одразу ж почала розслідування цього інциденту. Будинок Кая та Софії Гаверц перебуває під цілодобовою охороною. У Великій Британії також працює Служба захисту соціальних мереж, яку створила ФІФА. В обов'язки працівників цієї організації входить гарантування безпеки гравців та їхніх родин, які зіткнулися з ворожістю вболівальників.

Нагадаємо, "Арсенал" збирається запросити відомого форварда, який допоможе команді в боротьбі за чемпіонський титул.

Також "каноніри" планують позбутися захисника Олександра Зінченка, якому вже знайшли нову команду. 

Лідер збірної України Анатолій Трубін готується підписати контракт з одним із найпопулярніших клубів світу. 

У збірній України зробили важливу заяву про те, як допінг міг потрапити до організму Михайла Мудрика.

скандал спорт футбол домашнє насильство Арсенал АПЛ

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