Жене Кая Хаверца угрожают физической расправой в Лондоне

Жене лидера Арсенала угрожают насилием фаны — детали
Полиция Лондона расследует оскорбления в адрес Софии Хаверц, которые девушка получила после одного из матчей "Арсенала". Болельщики угрожали ей насилием из-за игры немецкого футболиста.
Тренер "канониров" призвал фанов не допускать подобных инцидентов, сообщает Standard.
Кай Хаверц стал одним из антигероев матча Кубка Англии против "Манчестер Юнайтед". Он не реализовал голевой шанс во время поединка и не реализовал послематчевый одиннадцатиметровый удар. В итоге "Арсенал" проиграл "красным дьяволам" по пенальти.
Болельщики угрожают жене Хаверца
Сам футболист не пострадал после неудачного поединка. Негатив достался его жене Софии. Некоторые фаны угрожали ей в письменном виде, по телефону и в социальных сетях. Они обещали "убить" не только девушку, но и ее нерожденного ребенка.
Напуганная София обратилась в полицию, которая приняла заявление и сразу же начала расследование этого инцидента. Дом Кая и Софии Хаверц находится под круглосуточной охраной. В Великобритании также работает Служба защиты социальных сетей, которую создала ФИФА. В обязанности работников этой организации является обеспечение безопасности игроков и их семей, который столкнулись с враждебностью болельщиков.
Напомним, "Арсенал" собирается пригласить известного форварда, который поможет команде в борьбе за чемпионский титул.
Также "канониры" планируют избавиться от защитника Александра Зинченко, которому уже нашли новую команду.
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