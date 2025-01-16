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Жене лидера Арсенала угрожают насилием фаны — детали

16 января 2025 17:45
Станислав Костюк - Редактор
Жене Кая Хаверца угрожают физической расправой в Лондоне
София Хаверц на отдыхе. Фото: instagram.com/sophiaaemelia/
Станислав Костюк - Редактор

Полиция Лондона расследует оскорбления в адрес Софии Хаверц, которые девушка получила после одного из матчей "Арсенала". Болельщики угрожали ей насилием из-за игры немецкого футболиста.

Тренер "канониров" призвал фанов не допускать подобных инцидентов, сообщает Standard

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Кай Хаверц стал одним из антигероев матча Кубка Англии против "Манчестер Юнайтед". Он не реализовал голевой шанс во время поединка и не реализовал послематчевый одиннадцатиметровый удар. В итоге "Арсенал" проиграл "красным дьяволам" по пенальти. 

Кай Хаверц
Кай Хаверц во время матча. Фото: Reuters/John Sibley

Болельщики угрожают жене Хаверца 

Сам футболист не пострадал после неудачного поединка. Негатив достался его жене Софии. Некоторые фаны угрожали ей в письменном виде, по телефону и в социальных сетях. Они обещали "убить" не только девушку, но и ее нерожденного ребенка. 

Кай и София Хаверц
Кай Хаверц с женой Софией. Фото: instagram.com/sophiaaemelia/

Напуганная София обратилась в полицию, которая приняла заявление и сразу же начала расследование этого инцидента. Дом Кая и Софии Хаверц находится под круглосуточной охраной. В Великобритании также работает Служба защиты социальных сетей, которую создала ФИФА. В обязанности работников этой организации является обеспечение безопасности игроков и их семей, который столкнулись с враждебностью болельщиков. 

Напомним, "Арсенал" собирается пригласить известного форварда, который поможет команде в борьбе за чемпионский титул. 

Также "канониры" планируют избавиться от защитника Александра Зинченко, которому уже нашли новую команду. 

Лидер сборной Украины Анатолий Трубин готовится подписать контракт с одним из самых популярных клубов мира. 

В сборной Украины сделали важное заявление о том, как допинг мог попасть в организм Михаила Мудрика. 

скандал спорт футбол домашнее насилие Арсенал АПЛ

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