Павло Дуров зустрівся з Хабібом Нурмагомедовим на турнірі UFC 231

Дуров зустрівся з Хабібом Нурмагомедовим на турнірі UFC
В Абу-Дабі (ОАЕ) відбувся великий турнір UFC 231. Шоу привернуло до себе увагу багатьох відомих людей.
Одним з них став засновник Telegram Павло Дуров, повідомили росЗМІ.
Дуров зустрівся з Хабібом
Під час турніру Дуров поспілкувався з колишнім чемпіоном UFC у легкій вазі Хабібом Нурмагомедовим. Вони обмінялися рукостисканням і коротко поговорили у зоні VIP-гостей.
Хабіб прибув до Абу-Дабі, щоб підтримати брата Умара Нурмагомедова, який виступав у головному карді. Ексчемпіон був секундантом брата й допоміг йому здобути перемогу.
Нагадаємо, що головний бій турніру між чемпіоном важкої ваги Томом Аспіналлом і Сірілом Ганом завершився без результату — француз випадково потрапив пальцями в око британця, який не зміг продовжити поєдинок.
Загалом у межах шоу відбулося 13 боїв, два з яких були титульними. Крім Аспіналла та Гана, за вакантний пояс у найлегшій вазі серед жінок боролися Маккензі Дьорн і Віма Жандібора.
