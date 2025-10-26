Відео
Дуров зустрівся з Хабібом Нурмагомедовим на турнірі UFC

Дуров зустрівся з Хабібом Нурмагомедовим на турнірі UFC

Ua ru
Дата публікації: 26 жовтня 2025 01:43
Оновлено: 01:43
Павло Дуров зустрівся з Хабібом Нурмагомедовим на турнірі UFC 231
Павло Дуров. Фото: instagram.com/durov

В Абу-Дабі (ОАЕ) відбувся великий турнір UFC 231. Шоу привернуло до себе увагу багатьох відомих людей.

Одним з них став засновник Telegram Павло Дуров, повідомили росЗМІ.

Павел Дуров и Хабиб Нурмагомедов
Павло Дуров та Хабіб Нурмагомедов. Фото: росЗМІ

Дуров зустрівся з Хабібом

Під час турніру Дуров поспілкувався з колишнім чемпіоном UFC у легкій вазі Хабібом Нурмагомедовим. Вони обмінялися рукостисканням і коротко поговорили у зоні VIP-гостей.

Хабіб прибув до Абу-Дабі, щоб підтримати брата Умара Нурмагомедова, який виступав у головному карді. Ексчемпіон був секундантом брата й допоміг йому здобути перемогу.

Нагадаємо, що головний бій турніру між чемпіоном важкої ваги Томом Аспіналлом і Сірілом Ганом завершився без результату — француз випадково потрапив пальцями в око британця, який не зміг продовжити поєдинок.

Загалом у межах шоу відбулося 13 боїв, два з яких були титульними. Крім Аспіналла та Гана, за вакантний пояс у найлегшій вазі серед жінок боролися Маккензі Дьорн і Віма Жандібора.

Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
