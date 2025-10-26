Павел Дуров встретился с Хабибом Нурмагомедовым на турнире UFC 231

Павел Дуров. Фото: instagram.com/durov

В Абу-Даби (ОАЭ) состоялся крупный турнир UFC 231. Шоу привлекло к себе внимание многих известных людей.

Одним из них стал основатель Telegram Павел Дуров, сообщили росСМИ.

Павел Дуров и Хабиб Нурмагомедов. Фото: росСМИ

Дуров встретился с Хабибом

Во время турнира Дуров пообщался с бывшим чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым. Они обменялись рукопожатием и коротко поговорили в зоне VIP-гостей.

Хабиб прибыл в Абу-Даби, чтобы поддержать брата Умара Нурмагомедова, который выступал в главном карде. Экс-чемпион был секундантом брата и помог ему одержать победу.

Напомним, что главный бой турнира между чемпионом тяжелого веса Томом Аспиналлом и Сирилом Ганом завершился без результата — француз случайно попал пальцами в глаз британца, который не смог продолжить поединок.

Всего в рамках шоу состоялось 13 боев, два из которых были титульными. Кроме Аспиналла и Гана, за вакантный пояс в легчайшем весе среди женщин боролись Маккензи Дьорн и Вима Жандибора.

