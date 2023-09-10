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Дуже зворушливе фото: Зінченко передав привіт доньці з екрану телевізора

10 вересня 2023 10:23
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Агабекян Карен
редактор
Дуже зворушливе фото: Зінченко передав привіт доньці з екрану телевізора
Олександр Зінченко передав привіт доньці. Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У рамках відбору на чемпіонат Європи у 2024 році збірна України у Вроцлаві зіграла внічию з Англією (1:1). Єдиний м'яч нашої команди забив півзахисник Олександр Зінченко.

Коли футболіст святкував гол, у його дружини Влади Седан вийшло зворушливе фото.

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Після чотирьох ігор у збірної України сім очок та друге місце у групі C. У першої Англії 13 балів у п'яти матчах, а в Італії 4 очки у трьох зустрічах.

Донька отримала "серце" Олександра Зінченка

Під час святкування голу Олександр передав вітання своїй родині. Його донька в цей момент стояла перед телевізором і прийняла татове "серце". Дуже зворушливий кадр потрапив на камеру дружини футболіста Влади Седан.

Донька Зінченко
Привіт для доньки. Фото: Влада Седан

Зінченко відкрив рахунок у матчі на 26-й хвилині після атаки за участю Тараса Степаненка, Віктора Циганкова та Юхима Коноплі. Саме останній майже від лицьової лінії на правому краї штрафного майданчика віддав пас до центру, де Зінченко розстріляв ворота. Наприкінці першого тайму Кайл Вокер зрівняв рахунок, але підопічні Сергія Реброва більше не пропустили та втримали нічию.

Збірна України 12 вересня у Мілані зіграє свій п'ятий матч у групі проти Італії. Підопічні Лучано Спалетті є головними конкурентами у боротьбі за друге місце у групі.

За весь час Україна грала з Італією вісім матчів та шість програла, а ще у двох була нічия.

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